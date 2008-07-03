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    HaberlerEtkinlikMasstival'a ''bir'' kala!
    03.07.2008 - 10:51 |

    Masstival'a ''bir'' kala!

    Kitlelerin müzik festivali Masstival’in ikincisi onlarca yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla 4-6 Temmuz arasında Parkorman’da gerçekleşiyor.

    Masstival başlıyor!Avrupa’nın en önemli festivallerini temsil eden Yourope’a üye olarak kabul edilen, kitlelerin müzik festivali Masstival’in ikincisi onlarca yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla Yapı Kredi World Play Club ana sponsorluğunda 4-6 Temmuz arasında Parkorman’da gerçekleşiyor. Echoes Production’ın, bu yıl ikincisini gerçekleştireceği Masstival 2008, yarın saat 17.00’de kapılarını açacak. “Kitleler için müzik festivali” sloganıyla yola çıkan Masstival 2008’de yine Parkorman’da 2 bin kişilik kamp alanı oluşturuluyor. Festivalin ilk gününde Gren, Gece, Sakin ve Teoman sahne alacaklar. Bilet fiyatları tek gün 87,50 YTL, kombine 120 YTL, sahne önü 60 YTL ve kamp bileti 112 YTL. (0216) 556 98 00

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