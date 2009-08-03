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    HaberlerEtkinlikMehter takımı Toronto’yu kilitledi!
    03.08.2009 - 01:57 | | TORONTO AA

    Mehter takımı Toronto’yu kilitledi!

    Geçen seneki 100 bin katılımcısıyla Amerika kıtasındaki en büyük Türk organizasyonu olma özelliği taşıyan Toronto Türk Festivali görkemli bir biçimde başladı

    Mehter takımı Toronto’yu kilitledi!

    Toronto’nun en ünlü ve işlek merkezi Dundas Square’de düzenlenen festivale ilk kez katılan Fatih Belediyesi Mehter Takımı damga vurdu. Mehter takımı eşliğinde yapılan Türk yürüyüşü, şehirde trafiğin kilitlenmesine neden olurken, kalabalığa zaman zaman Kanadalılar da eşlik etti. Daha sonra festival alanında sahne alan Mehter takımı, aşırı sıcağa rağmen 2 saati aşkın konser verdi.
    Konserin ardından kısa bir konuşma yapan ve festival onur konuğu olan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Mehterimiz dünyanın birçok şehrinde konser verdi ama ilk kez bu kadar sıcak bir ilgiyle karşılaştık” dedi. Türk kültürüne ait yiyecek, giyecek ve el sanatlarının sergilendiği festival alanında Kanada Ordusu da bir stant açarak, Türk gençlerini orduya katılmaya davet etti.

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