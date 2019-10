Meksika'nın divası CRR'de!

Latin Caz şarkılarıyla başladığı kariyerini Meksika uygarlıklarının geleneksel şarkılarıyla zenginleştiren, unutulmaz Frida filminin Oscar adayı şarkısı "Burn it Blue" ile hafızalara kazınan, Zapotekler, Mikstekler, Mayalar ve Nahualar gibi uygarlıkların zengin şarkılarını dünya müziğine tekrar kazandıran Meksikalı Diva Lila Downs dünya turnesi kapsamında 16 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey'de.



Latin Grammy ödülü aldığı albümü Una Sangre'nin şarkılarından Tortilla Soup filminde kullanılan meşhur "Perhaps Perhaps Perhaps" yorumuna, son stüdyo albümü Shake Away'de yeralan İngilizce şarkılardan canlı performanslarında söylediği Fransızca şarkılara kadar yorumladığı her şarkıyı büyüleyici kıldığı etkileyici sesiyle, kendi köklerine olan bağlılığı ile dikkat çeken ünlü yıldız 16 Mayıs'ta İstanbul'da.



Son stüdyo albümü "Shake Down" için Santana'nın ünlü şarkısı "Black Magic Woman"'da sesi ve gitarıyla eşlik eden Raul Midon,2009 yılında kaybettiğimiz Arjantinli Diva Mercedes Sosa ve ünlü İspanyol flamenko grubu Chambao'nun solisti La Mari gibi isimlerle yaptığı düetlerle de büyük ilgi gören Lila Downs kariyerinin en güzel şarkılarını, Meksika'nın köklerini ve geleneğini 16 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey'e getiriyor!



16 MAYIS 2010 – CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU, 20.00



LILA DOWNS Hakkında

Lila Downs 1968 yılında Oaxaca’da dünyaya gelmiş. Yarı Meksikalı yarı Amerikalı olan şarkıcı kendi yazdığı şarkılarla olduğu kadar MezoAmerikan uygarlıkları olan Mikstek, Zapotek, Maya ve Nahua uygarlıklarının geleneksel şarkılarını günümüze taşıyarak ünlendi.



Mikstek asıllı Meksikalı kabare şarkıcısı Anita Sanchez’in ve İskoç asıllı bir Amerikalı olan sanat tarihi profesörü Allen Downs’ın kızı olan Lila’nın çocukluğunun bir bölümü Meksika Oaxaca’da geçtiği halde gençlik yıllarını Kaliforniya’da geçirmiş. Üniversite için Minnesota’ya giden Downs, Minnesota Üniversitesi’nde ses ve antropoloji üzerine okumuş.

Mezun olduktan sonra Meksika’ya giden Downs bir süre sonra hem Oaxaca’da kulüplerde şarkı söylemeye başlamış hem de Philadelphia’da Amerikalı saksafoncu Paul Cohen’le birlikte sahne almış. Down’un kariyerinin ilk adımları olarak beraber sahne yapan ikili yavaş yavaş Lila Downs’un kendine has tarzını oluşturmaya başlamış. Paul Cohen kısa bir süre sonra Downs’un eşi olurken aynı zamanda sanat direktörlüğüne de başlamış.

2002 yılının önemli filmlerinden “Frida” filmi ve soundtrack albümünde yer alan Lila Downs, En İyi Şarkı dalında Oscar adayı olan “Burn it Blue” adlı parçasını 75.Akademi Ödül töreninde Caetano Veloso ile birlikte seslendirdi. Lila Downs ayrıca 2002 İngiliz yapımı Tortilla Soup ve 2002 Amerikan yapımı Real Women Have Curves filmlerinde de şarkılarıyla yer aldı.



Lila Downs ünlü İspanyol yönetmen Carlos Saura’nın 2007 yapımı Fados filminde de rol aldı. Çinlilerin her biri konservatuvar mezunu ve klasik müzik eğitimi almış tamamı bayanlardan oluşan ünlü müzik grubu Twelve Girls Band’le Şangay’da sahneye çıkan Downs, Fransızca ve İngilizce şarkılar söylediği bu performansıyla da ününe ün katmış.

Son stüdyo albümü Shake Away için bazı cover şarkılar kaydeden Downs bu albümde ünlü Amerikalı rock ve folk şarkıcısı Lucinda Williams’ın “I Envy the Wind” şarkısına yaptığı yorumla dikkati çekiyor. Lila Downs 2009 yılında “The Very Best of El Alma De Lila Downs“ adlı en iyi şarkılarını bir araya getirdiği bir toplama albüm yayınladı.

Sanatçı kayıtlarını Mayıs 2009’da Paris’te gerçekleştirdiği bir canlı konser albümü yayınlamaya hazırlanıyor. Sanatçı 2010 dünya turnesi kapsamında Güney Amerika, Meksika,Amerika ve Avrupa’nın birçok şehrine uğruyor.



DİSKOGRAFİ



Shake Away/Ojo De Culebra (2008)

The Very Best Of El Alma de Lila Downs CD+DVD (2008)

La Cantina (2006)

Una Sangre (One Blood) (2004)

Border (La Línea) (2001)

Tree of Life (Yutu tata) (2000)

La Sandunga (1999)

Azuláo: En Vivo con Lila Downs (1996)

Ofrenda (1994)

