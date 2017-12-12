Menekşe renkli denizanaları İstanbul'da

Ülkemizde en çok Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara denizinde bulunan, boyutları 75 cm’e kadar çıkabilen bu nadide türü yakından görme fırsatını kaçırmayın, su altı dünyasının sırlarını şehrin ortasında keşfedin.

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri olan SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, sizleri su altı dünyasının sırlarını keşfetmeye davet ediyor. SEA LIFE İstanbul’u ziyaret ederek Atlantik, Akdeniz, Kızıl Deniz, Karadeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde yayılım gösteren, Deniz Ciğeri Anası olarak da bilinen Barrel Jellyfish’i görebilir; bu özel canlının kusursuz güzelliğine şahit olabilirsiniz. Boyutları 12 ila 75 cm arasında değişebilen ve şemsiyesinin kenarında çok sayıda menekşe renkli lobu bulunan bu tür, ritmik hareketleri sayesinde akıntıya karşı aktif şekilde yer değiştirebiliyor.

Rengi ve güzelliği ile büyülüyor

Atlantik, Akdeniz, Kızıl Deniz, Karadeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde yaşayan ve bilim dünyasında Rhizostoma Pulmo olarak adlandırılan Deniz Ciğeri Denizanası, zehirsiz denizanaları familyasından ancak yine de çoğalma dönemlerinde balıkçılığı ve turizmi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sonbahar aylarında üreyen bu türün çapı 12-75 cm arasında değişebiliyor ve şemsiyesinin kenarında menekşe renginde ve çok sayıda küçük loblar yer alıyor. Özellikle kirli denizlerde yaşayan Barrel Jellyfish’in zehirinin protein yapısında olmadığı için bağışıklık sistemini provoke etmiyor.

Sualtının gizemli dünyası ile tanışın!

SEA LIFE İstanbul, 83 metrelik, Avrupa’nın en uzun okyanus tüneliyle, su altının heyecan verici dünyasını keşfetmek isteyen aileleri bekliyor. SEA LIFE istanbul’da su altı canlılarının gizemli dünyasını daha yakından tanıyabilir, dijital akvaryumda kendi çizdiğiniz balığınızı yüzdürebilirsiniz. Türkiye’nin en geniş köpek balığı ailesine sahip olan merkezde ayrıca 15 binden fazla deniz canlısını yakından görebilir; onlarla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz

