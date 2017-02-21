Merlyn Lansman Konseri İle MASK LIVE'da

Duman ve Athena gibi grupların da prodüktörlüğünü üstlenen Levent Büyük tarafından hazırlanan ve On Air Music tarafından yayınlanan ilk albümleri “Ayağa Kalk” ile adından söz ettiren Merlyn, lansman konserini 23 Şubat Perşembe günü Mask Live Music Club’da gerçekleştirecek.

İlk Albüm…

Her biri iki işi bir arada yürüten hem müzisyen hem iş insanları olan Merlyn üyeleri bugüne kadar sayısız performans sergilediler ve kendileri için sadık bir dinleyici grubu yaratan ekip Ocak ayında “Ayağa Kalk” isimli ilk albümlerini çıkardılar. Müzik yazarı Mehmet Tez tarafından “Türkçe rock güzel bir albüm kazanmış” sözleri ile duyurulan “Ayağa Kalk” adlı albüm 8 şarkıdan oluşuyor. Sözlerin tamamını Solist Muratcan yazıyor, besteler genelde grubun tüm üyelerinin katkısıyla ortaya çıkıyor. Albümün ilk klibi “Aklım Başımda Değil” adlı şarkıya çekildi.

“Grup Gibi Grup”tan Rock Gibi Rock!

Müzik yazarı Murat Beşer’in “eksikleri yok, fazlaları var” ve “grup gibi grup” cümleleri ile tanıttığı Merlyn, yıllardır kalplerindeki ilk aşkları müziğin peşinden koşmaktan hiç vazgeçmedi. Müziğin birleştirici ve dönüştürücü misyonunu büyüleyici bulduklarını belirten Merlyn üyeleri, bu tutkularının süreçte diğer yaptıkları işlerin de önüne geçeceğine, bir gün sadece müzik yapacaklarına inanıyorlar.

Merlyn’in ilk albümlerinin lansmanını gerçekleştirecekleri bu keyifli gecede gelin, birlikte eğlenelim…

www.masklive.net

Tarih: 23 Şubat 2017 Perşembe

Saat: 22.00

Adres: İstiklal Cd. Bekar Sk. No: 10 Beyoğlu

