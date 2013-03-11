Michael Jackson The Immortal için 4 gün kaldı!

Modern gösteri dünyasının en ünlü sahne sanatları yönetmeni Jamie King tarafından senaryolaştırılan ve yönetilen Michael Jackson The Immortal World Tour heyecan dolu görsel ve sanatsal performansın birleştiği eşsiz bir müzikal ve dans gösterisi.

Dünya üzerinde yaşayan herkesin tanıdığı, varsayılan en eşsiz müzik adamı Michael Jackson’dan ilham alan ve dansın üstatları tarafından sahneye taşınan Michael Jackson The Immortal World Tour gösterisi Garanti Bankası ana sponsorluğunda ve Pozitif Live organizasyonuyla 15, 16 ve 17 Mart’ta sadece 5 şovla ve sınırlı sayıda biletle Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek. Gösteri biletleri tüm Biletix gişeleri, biletix.com ve Biletix’i arayarak (0216 556 9898) temin edilebilir.

SÜRPRİZ BİR GÖSTERİ İLE BASIN TOPLANTISI – 13 Mart Çarşamba 11:00, THE EDITION HOTEL

Büyük şov öncesinde detaylı bilgilendirmede bulunmak üzere Michael Jackson The Immortal World Tour gösterisinin Artistik Direktörü Tara Young ve Pozitif Live Genel Müdür Yardımcısı Orçun Ejder basın mensuplarıyla bir araya gelecek ve Michael Jackson The Immortal World Tour dansçıları mini bir gösteri sunacak.

Müzik tarihinde gelmiş geçmiş en çok albüm satışına imza atan bir isim, Robot ve Moonwalk danslarının yaratıcısı, Guiness Rekorlar kitabına en çok ismi yazılan sanatçı, dünya çapında 20 milyon kişinin canlı izlediği, bir diğer deyişle Pop müziğinin kralı ünvanına sahip isim Michael Jackson bir kez daha ölümsüz olduğunu bu şov ile ispatlamaya geliyor.

Money Club ve iletişim partneri Turkcell’in katkılarıyla; CNN Türk, Dream TV ve Power FM’in de medya partnerliğiyle gerçekleşecek gösteride; Cirque Du Soleil dansçılarının nefes kesici yeteneklerinin müzikal ve akrobasi ile birlişerek Michael Jackson’ın hayranlarına yıllar yılı aktardığı sevgi, barış ve birlik mesajı başarılı bir şekilde aktarılacak.

ŞOV DETAYLARI:

Program:

15 Mart, Cuma 20:00

16 Mart, Cumartesi 16:00 ve 20:00

17 Mart Pazar 16:00 ve 20:00

Bilet Fiyatları:

Kategori 1 225 TL

Kategori 2 175 TL

Kategori 3 150 TL

Kategori 4 125 TL

Kategori 4 75 TL

*Biletlere Biletix hizmet bedeli dahil değildir.

*Biletix üzerinden Bonus Kart ile alınacak biletlerde %20 indirim uygulaması yapılacaktır.