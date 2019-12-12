Mine Özgüzel ile "Edebiyat Terapi"

Kişiliğini, bugün "olduğu kişi"ye dönüşmesini, mesleğinde uzmanlaştığı alana yönelmesini sağlayan şeyin edebiyat, özellikle de varoluşçu edebiyat olduğunu söyleyen Mine Özgüzel, ilk kitabı Edebiyat Terapi – Yoksunluktan Varoluşa ile psikoloji ve edebiyat tutkunlarını selamlıyor.

Mine Özgüzel, 26 Aralık Perşembe akşamı 19.00’da Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’ne konuk oluyor. Yaratıcı Psikoloji / Aykırı Aşk konulu söyleşinin moderatörü ise Yazar Nilüfer Kuyaş.

Mine Özgüzel kitabında ele aldığı yazarların sadece hayat hikâyelerini aktarmıyor; onların edebiyata, insanlığa, bizatihi kendisine kattıklarını hem bir edebiyatçı ve psikolog uzmanlığı ve nesnelliğiyle hem de en öznel biçimde kendi hayatı çerçevesinde yorumluyor.

Peki, kim bu yazarlar? Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Jean-Paul Sartre, Kafka, Stefan Zweig, Dostoyevski, Albert Camus, André Gide ve Simone de Beauvoir.

Çünkü “okumak özgür bir düştür ve bu özgürlük ruhsal yapının en derin, en karanlık noktalarına giderek değişimi, gelişimi gerçekleştirir ve okuyan insan giderek artan bir duyarlılığa kavuşur.”

Saat: 19.00

Tarih: 26 Aralık 2019, Perşembe

Adres: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi - Asmalı Mescid Mahallesi, Yemenici Abdüllatif Sokak, 1 Beyoğlu