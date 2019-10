Miniklerden 3 boyutlu konsept sergi

Geçtiğimiz yıl “Düşlerim ve hayallerim – Doğa” isimli tek konsept sergi hazırlayan Akademi, bu yıl ise her sınıfına farklı konsept vererek, sınıflarında 3 boyutlu sergi sunumu yaptı.

Kısa bir söyleşi yaptığımız Gülbahçe Çocuk Akademisi Müdiresi Gamze Ergelen şunları söyledi:



“Öğrencilerimizin kas gelişimi, dikkat ve konsantrasyon, üretkenlik ve grup çalışması bilincini arttıran sanat faaliyeti ve proje çalışmaları ayrıca eğitim aldıkları konularla paralellik içinde hazırlanarak öğrenme süreçlerini de olumlu yönde etkiler. Her yapılan çalışmada sürekli bir öncekinden daha iyi gelişim gösterdikleri gözlemlenir. Sergiler ise bu çalışmaların velilerimiz ile buluşturulduğu yerdir. Öğrencilerin sunumudur.”



Bu serginin farkı nedir?



Öğrencilerin kesme - yapıştırma, kesme – buruşturma, kağıt katlama, kağıt yuvarlama, baskı ve boyama teknikleri ile hazırladıkları sanat faaliyetleri için yılın başında her sınıf bir konu seçti. Yıl içerisinde sanat faaliyetlerinden bütün teknikleri, seçtikleri konu üzerinden hazırladılar.



Örneğin bir sınıf Lokanta konsepti seçti ve bir lokantada bulunan her şeyi hazırladı. Beyaz eşyasından mutfak malzemelerine, sofra düzeninden yiyeceklere kadar… Yıl boyunca hazırlanan konsept faaliyetleri ve projeleri eve göndermedik. Sergimizin sunumu için öğretmenlerimiz, konseptlerine göre sınıflarını 3 boyutlu olarak hazırladı. Her sınıfımız ayrı ayrı Çiftliğe, Denize, Uzaya, Lokantaya ve 7 bölgesi ile Türkiye’ye dönüştürüldü.

Peki, Gülbahçe Çocuk Akademisi sergisini neden “konsept” şeklinde ve “3 boyutlu” yapmayı tercih etti?



“Gülbahçe Çocuk Akademisi’nde verilen eğitimler her bakımdan çok yönlü programlanarak, özel konseptlerle verilmektedir, programlı, sistemli ve bir bütünlük içindedir. Öğrencilerimizin şaşırtıcı bir üretkenlikle ortaya koydukları sanat faaliyetlerini sıradan bir sergi ile tanıtmak istemedik ve hazırlarken öğrendikleri kavramları kendi atmosferi içerisinde görmelerini istedik.

Deniz yaşamına ait her şeyi yıl içinde hazırladılar ve bunları 3 boyutlu deniz haline dönüştürülmüş bir ortamda gördüler. Öğrencilerimiz de velilerimiz ve misafirlerimiz de çok beğendi".