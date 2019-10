Miro sergisi ne zamana kadar devam edecek?

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), "Türk halkını insanlığın ortak kültürüyle buluşturmak" misyonu çerçevesinde yoğun ilgi gören Picasso, Dali, Rembrand, Monet ve Anish Kapoor sergilerinden sonra bir aydır Katalan sanatçı Joan Miro'nun "Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" sergisine ev sahipliği yapıyor. Her yaş grubundan sanatseverin Miro'yu keşfe çıktığı sergi, 1 Şubat 2015'e kadar kadar görülebilecek.



SSM Müdürü Nazan Ölçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin, 12 yıllık geçmişi boyunca müzecilik, sergileme ve iletişim alanlarında ilkleri yaratan ve uygulayan bir kurum olduğunu vurguladı.



"Türk halkını insanlığın ortak kültürüyle buluşturmak" misyonunu, özellikle 2005'te açılan Picasso sergisinden başlayarak başarıyla yürüttüklerini anlatan Ölçer, müzenin, Picasso'dan Dali'ye, Rembrand ve Monet'den Anish Kapoor'a kadar sanat tarihinin birçok usta ismini ağırladığını kaydetti.



Bu sezon ise 20. yüzyılın çok yönlü, çığır açan sanatçısı Joan Miro'nun eserlerini sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Ölçer, "Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" isimli serginin, resim, baskı, heykel ve seramiklerden oluşan zengin seçkiyle sanatçının sembolik dilini anlama olanağı sunduğunu anlattı.



Sanatçının farklı tekniklerdeki kimi eserlerinin ve bazı kişisel eşyalarının dünyada ilk defa Türkiye'de SSM'de izleyiciyle buluştuğu sergiye, bugüne kadar her yaş grubundan sanatseverin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ölçer, "Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" sergisinin, ulusal ve uluslararası arenada ses getirmeye devam ettiğini aktardı.



Yoğun gün uygulamasına cuma da dahil edildi



Ölçer, çarşamba günleri yapılan "uzun gün" uygulamasını da yoğun ilgiden dolayı hem çarşamba hem de cuma günleri gerçekleştireceklerini bildirerek, "Böylelikle sanatseverlere, Miro sergisi süresince müzeyi cuma günleri saat 20.00'ye kadar gezme firsatı sunulacak" dedi.



Bir müzenin başarısının, geniş kapsamlı bakış açısı sağlayarak, eğitici rol üstlenmesinden geçtiğini düşündüğünü dile getiren Ölçer, şu bilgileri verdi:



"Çevreyle kentle insanlarla bütünleşerek bu misyonun daha da zenginleşeceğine inanıyorum. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz sergiler kapsamında konferanslar, galeri sohbetleri, engellilere yönelik programlar, çocuklar için atölye çalışmaları, öğrenci ve öğretmenlere yönelik programlar, komşu günü, taksici günü, kurumsal geceler gibi etkinliklerle farklı yaş ve meslek gruplarına hitap ettik. 'Joan Miro. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar' sergisi kapsamında da etkinliklerimizin devam edeceğini söyleyebilirim."



Sergi kapsamındaki etkinlikler



SSM'nin 2014 Yılı Güz Dönemi Yetişkin Eğitimleri'ni Prof. Dr. Uşun Tükel, Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Zühre İndirkaş, Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve Doç. Dr. Ahu Antmen verecek. Eğitimlerde; Türk resmi, çağdaş sanat, sanat tarihi, mimarlık ve mitoloji gibi konular ele alınacak.



Müze, her sergide olduğu gibi bu kez de Çocuk Atölyeleri'ne devam edecek. Atölyelerde çocuklara, Miro gibi düşünüp esin kaynaklarıyla tanışma, onun kullandığı malzemeler ve uyguladığı yöntemlerle çalışma fırsatı sunulacak.



Sergi hakkında



Barselona doğumlu Katalan ressam ve heykeltıraş Joan Miro'nun eserlerinden oluşan sergi, 20. yüzyılın çok yönlü, çığır açan sanatçısı Joan Miro'nun olgunluk dönemine odaklanıyor.



Sabancı Holding sponsorluğuyla düzenlenen ve Barselona'daki Joan Miro Vakfı, Mallorca'daki aile koleksiyonu Successio Miro ve yine Mallorca'daki Pilar ve Joan Miro Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, 23 Eylül'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 1 Şubat 2015'e kadar görülebilecek.



Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alan Miro'nun, kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşan sergi, resim, baskı, heykel ve seramiklerin bulunduğu zengin bir seçkiyle sanatçının sembolik dilini anlama olanağı sunuyor. Miro'yla İstanbul'da buluşan sanatseverler, sanatçının Akdeniz kültüründen aldığı enerjinin farklı formlardaki izdüşümlerine tanık oluyor.



Sergide yağlıboya ve akrilik tablolar, taşbaskı ve aside yedirme baskılar da dahil olmak üzere 125 eser yer alıyor ve Miro'nun assemblage tekniğiyle bir araya getirdiği heykellerinin tüm aşamaları model ve çizimlerle beraber sergileniyor. Bu önemli eserlerin yanı sıra, sergide halılar, dokumalar, seramik ve şiir kitapları gibi sanatçının farklı tekniklerdeki çalışmaları da sanatseverlerle buluşuyor, kimi eserler ve sanatçıya ait kişisel eşyalar ise dünyada ilk defa Türkiye'de SSM'nde sergileniyor.



Müzeye giriş ücreti



SSM'ye giriş ücretleri tam bilet 20, grup bileti (en az 10 kişi) 15, indirimli (öğrenciler, öğretmenler) 10 lira olarak belirlenirken, müze ziyaretleri çarşamba günleri ücretsiz.



Müzeyi 14 yaş ve altı çocuklar ile bir refakatçi, engelliler ve bir refakatçi, 60 yaş üzeri ziyaretçiler, Sabancı Üniversitesi akademik ve idari personeli, ICOM Kart sahipleri ile basın mensupları ücretsiz gezebiliyor.



Müzekart plus sahipleri de müzeyi, kartlarının geçerlilik süresi içerisinde indirimli bilet fiyatı ödeyerek ziyaret edebiliyor.