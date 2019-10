Muhteşem DJ'ler bu partide!

Son 2 senedir her yıl başı düzenlenen ve tüm dans müzik severlerin dört gözle beklediği bir partiye dönüşen DANCE THE NEW YEAR bu sene 2010 için muhteşem bir kadro, olağanüstü bir ambiyans ve şovlar eşliğinde Türkiye’nin önde gelen organizasyon şirketi UNilife tarafından Hilton Convention’da gerçekleşecek.

Muhteşem partinin line up’ında ise Deep Fear parçasıyla yıla damgasını vuran SIDEKICK, İbiza ve Fiesta Loca şarkılarıyla tüm dünya müzik listelerinde fırtına gibi esen DESAPARECIDOS, efsane klüb Amnesia İbiza’nın resident dj’i CAAL SMILE performans gösteren yabancı isimler arasında olacak.

Türkiye’nin en iyi isimleri SUAT ATEŞDAĞLI, OZAN DOĞULU, EMRAH İŞ, FUNK”C” ve elektronik müziğinde önemli temsilcileri MURAT UNCUOĞLU, DJ TARKAN da performans gösterecekler.

Ayrıca gecenin süprizleri arasında kemana hayat veren CANAN ANDERSON’ın elektronik kemanı ile şovu da yer alacak. Loca ve stand alternatiflerinin de yer aldığı yılbaşının en iyi partisi olacak DANCE THE NEW YEAR’de muhteşem bir eğlence geçirmeniz üzere yerinizi şimdiden almanızı öneriyoruz..

tarih : 31.12.2009 21:00:00

mekan : Hilton Convention Center

bilet fiyatlarıStand (6 kişilik): 525,00 TL

MUHTEŞEM LINE UP

DESAPARECIDEOS "fiesta loca" "ibiza"

SIDEKICK "deepfear"

CAAL SMILE "from ibiza Amnesia"

CANAN ANDERSON

EMRAH İŞ

FUNKY 'C'

MURAT UNCUOĞLU

OZAN DOĞULU

SUAT ATEŞDAĞLI

DJ TARKAN