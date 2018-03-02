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    HaberlerEtkinlikMultipl Miyelom toplantısı
    02.03.2018 - 16:26 |

    Multipl Miyelom toplantısı

    Mart-Dünya Multipl Miyelom Farkındalık Ayı dolayısıyla Kanser Savaşçıları Derneği’nin düzenlediği toplantıda uzman hekimler, Multipl Miyelom tanı ve tedavisiyle ilgili en güncel gelişmeleri hasta ve hasta yakınlarıyla paylaşacak.

    Multipl Miyelom toplantısı

    Bir tür kemik iliği kanseri olan Multipl Miyelom (MM) özellikle yaygın kemik ağrıları, kaburgalarda ağrı oluşumu, bel ağrısı, yorgunluk, halsizlik, ateş, kemiklerde çökme ve kolay kırılma ile kendini gösteriyor. Hastalığın birçok belirtisi, sık karşılaştığımız sağlık problemlerinin semptomlarıyla ortak olduğundan MM’nin ortaya çıkışı ve tanı konulması hekimlerin dikkatli ve özenli takibini gerektiriyor.

    Geçen hafta sona eren Amerikan Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Derneği Kongresi’nde açıklanan bir araştırmaya göre bu alanda uzman hekimler tarafından takip edilen MM hastalarının tedavi başarısı, uzmanlaşmamış olanlara göre çok daha yüksek. Kanser Savaşçıları Derneği de İstanbul’un önde gelen MM hekimlerinin kurduğu İstanbul Miyelom Grubu uzmanlarının rehberliğinde MM hastalarına yönelik bir hasta bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Mart-Dünya MM Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen toplantıya İstanbul, Cerrahpaşa, Marmara ve Koç Tıp Fakültelerinden değerli hocalar konuşmacı olarak katılıyor.

    Tedaviyle ilgili tüm güncel bilgilerin paylaşılacağı ve hastaların tüm sorularının doğrudan uzmanlarca yanıtlanacağı toplantımıza tüm MM tanısı alanlar ve yakınları ücretsiz olarak katılabiliyor.

    Yer: Elite World Taksim / Şehit Muhtar Caddesi No:42
    34435 Taksim İstanbul
    Tarih: 3 Mart 2018 / 10.00-16.00

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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