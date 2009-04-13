Tamamen gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen festivalin 8 konserinin sahnesi BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi ve Ä°stanbulâ€™un 4 farklÄ± Ã¼niversitesinin konser salonlarÄ± olacak.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

GenÃ§lerle, YaÅŸlÄ±larlaÂ Ã‡okseslilik

Profesyonel koristler ile ilkÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencilerini bir araya getirerek mÃ¼zikal bir paylaÅŸÄ±m ortamÄ± yaratmak Korofestâ€™09â€™un en Ã¶nemli amaÃ§larÄ±ndan biri olarak yer alÄ±yor. Koral mÃ¼zik, verimlilik aÃ§Ä±sÄ±ndan erken yaÅŸta baÅŸlanmasÄ± gereken bir dal olduÄŸu iÃ§in bu festival, yetenekli Ã§ocuklarÄ±n Ã§oksesli mÃ¼zik ile tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve onu deneyimlemelerini saÄŸlayarakÂ koral mÃ¼ziÄŸe katkÄ±da bulunmayÄ± hedeflemektedir.

Huzurevlerinde Korofestâ€™09 bÃ¼nyesinde dÃ¼zenlenecek olan dinletilerde Korofestâ€™09 koristleri huzurevi sakinlerine keyifli dakikalar yaÅŸatacaklar.

PaylaÅŸarak Ã–ÄŸrenmek â€“ AtÃ¶lyeler

Festival kapsamÄ±nda BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesine gelen alanÄ±nda uzman, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ koro ÅŸeflerinin Ã¶nderliÄŸinde tÃ¼m atÃ¶lye katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± ile, her sabah atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼zenlenecek ve bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda festival boyunca Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan parÃ§alar, atÃ¶lyelerde Ã§alÄ±ÅŸan koristler tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak karma koro tarafÄ±ndan kapanÄ±ÅŸ konserinde sahnelenecektir. TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± Ã¼niversitelerden, ve korolardan gelen ve birbiriniÂ ilk kez bu festivalde tanÄ±ma imkanÄ± bulan koristler, bu Ã§alÄ±ÅŸmalar sayesinde bir araya gelip eÄŸlenerek Ã¼retme fÄ±rsatÄ± bulacaklar ve bu atÃ¶lyelerde sÄ±cak bir paylaÅŸÄ±m ortamÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartacaklar.

AtÃ¶lyelere festival koristleri dÄ±ÅŸÄ±nda katÄ±lÄ±m da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r, ancak atolyelere katilmak icin temel duzeyde koro tecrubesi sarti aranmaktadir.

AyrÄ±ca festival dahilinde herkese aÃ§Ä±k olan, beden perkÃ¼syon atÃ¶lyesi, ÅŸan teknikleri atÃ¶lyesi ve ÅŸeflik atÃ¶lyeleri dÃ¼zenlenecek.

SÃ¶yleÅŸiler â€“ Paneller â€“ Seminerler

ÃœnlÃ¼ Ã§aÄŸdaÅŸ bestecimiz Hasan UÃ§arsu, bir sÃ¶yleÅŸi ile mÃ¼zikseverlerle bir araya geliyor. UÃ§arsu, renkli sohbetiyle Ã§aÄŸlar boyunca insanÄ±n neden ve nasÄ±l ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸini, sesin evrimini ve bugÃ¼ne geliÅŸini, engin birikimi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda dinleyicilerle paylaÅŸacak.

Korofestâ€™09 dahilinde dÃ¼zenlenecek bir diÄŸer etkinlik de, Ersin Antep moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenecek olan panel. Herkese aÃ§Ä±k bir platformda dÃ¼zenlenecek olan panelde katÄ±lÄ±mcÄ± koro ÅŸefleriyle TÃ¼rkiyeâ€™de koro mÃ¼ziÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lacak.

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