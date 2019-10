Müziğin Yaşayan Efsanesi Türkiye'ye geliyor!

Modern zamanların tartışmasız en büyük müzisyeni Bob Dylan, tek bir konser için İstanbul’u ziyaret ediyor. Radyo Eksen’in medya sponsorluğu ile 31 Mayıs akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde; Bob Dylan, eski ve yeni klasikleriyle müzikseverler için unutulmayacak bir gece yaşatacak.

Modern zamanların en büyük müzisyeni Bob Dylan, çok özel bir konser vermek için 21 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a geliyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde Bob Dylan, hem unutulmaz klasiklerini hem de yeni albümünden parçalarını seslendirerek hafızalara kazınacak bir performansa imza atacak.

Bob Dylan, gerçek ismi olan Robert Zimmerman’ı değiştirerek, onu en çok etkileyen ünlü Amerikalı şair Dylan Thomas’ın ilk ismini almıştı. Sansasyonel hayat tarzı, dönem dönem değişen farklı kişilikleri, muhalif duruşu ve devrimci dünya görüşüyle asla yeri doldurulmayacak bir sanatçı olan Bob Dylan, 1960’lardan günümüze insanları yürekten sarsan ve her zaman farklı bir açıdan bakmaya davet eden şarkı sözleriyle milyonlarca hayranının kalbini kazandı. Karşı duruşunu müziğine bolca yansıtan ve kitleleri etkileyen Dylan, 1960’ların başkaldırı hareketlerinin de en önemli simgelerinden biriydi.

Time dergisinin “Yüzyılın En Önemli İnsanları” ve Rolling Stone’un “Tüm Zamanların En İyi Sanatçıları” listesinde haklı yerini alan Bob Dylan, birçok otorite tarafından Mozart ve Picasso gibi önemli sanatçılarla eş değer tutuldu.

İlk olarak Woodie Guthrie ve blues ustası Robert Johson’dan oldukça etkilenen Dylan, özellikle birçok değişim dalgasına tanık olan 60’lı yıllarda kendine özgü şarkı sözü teknikleriyle tüm dünyada büyük bir etki yarattı. Her parçasında şair kimliğini öne çıkaran Dylan, akustik olarak başladığı müzik anlayışından daha sert bir rock tarzına geçti, ama onu Bob Dylan yapan folk köklerinden de asla uzaklaşmadı. Bu dönemde çıkardığı üçleme albümü Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited ve Blonde on Blonde albümleriyle adeta müzik dünyasında bir şok etkisi yaratan Amerikalı müzisyen, müziğine ve sözlerine Beat şiirlerini, sürrealizmi ve Dada akımını da katarak müzik ve sanat dünyasını asla geri dönülmeyecek bir yola soktu ve kökten bir değişimi başlattı.

Sofistike ve akılcı şarkı sözleri, bunlara eşlik eden folk ve rock melodileriyle tüm zamanların en büyük sanatçısı olarak gösterilen Bob Dylan, şimdiye kadar John Lennon’dan, Neil Young’a, David Bowie’den Nick Cave’e son dönemlerin tüm büyük sanatçıları için hem bir model hem de yeri değiştirilemez bir ilham kaynağı oldu.

Bob Dylan en son 1989 yazında yine Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda bir konser vermişti. Şimdi bundan tam 21 sene sonra İstanbul’a geri dönüş yapan müzik efsanesi, asla kaçırılmaması gereken, belki de bir daha hiç tekrarlanmayacak bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Dünya gözüyle Bob Dylan’ı sahnede göreceğimiz 31 Mayıs günü tüm müzikseverler için çok önemli bir tarih olacak. Pozitif organizasyonu ile gerçekleşecek yazın bu ilk ve en önemli konserinin biletleri çok yakında Biletix’te ve Babylon gişede satışa sunulacak.

Bob Dylan

Tarih : 31.05.2010 21:00:00

Mekan : Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi