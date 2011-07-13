Müzik kasabası hazır!

Rock’n Coke için kurulan ve 400 bin metrekarelik bir bölgeyi kaplayacak olan ‘müzik kasabası’ için, bir buçuk ay boyunca toplam 150 kişik ekip çalıştı. En küçüğü 10, en büyüğü 1000 metrekarelik 50 adet çadır festival alanındaki etkinlikliklerde kullanılmak üzere kuruldu. Festivalin ana sahnesi 12.8 metrekarelik bir alana yayıldı. 10 bin kişilik kamp alanı hazırlanan Rock’n Coke Festivali’ne bu yıl, iki gün boyunca toplam 40 bin kişinin katılması bekleniyor. Katılımcıların güvenliği ise tam 1000 kişiye emanet.

Dün yapılan basın toplantısında festivalde bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak pek çok yenilik olacağını söyleyen Coca - Cola pazarlama müdürü Sinem Bozoklar şunları kaydetti:

“Rnc Tv adını verdiğimiz bir TV platformumuz olacak ve rockncoke.com üzerinden yayın yapacak. Böylece festivale gelemeyenlere, festival alanını sanal platformda da yaşatacağız. Bir diğer yeniliğimiz festival katılımcılarına, Rock’n Coke girişinde dağıtılacak RFID (radyo frekansla kimlik tanıma) bileklikler ve bu bilekliklerin katılımcıların yaşadıkları festival deneyimini aynı anda sosyal medya hesaplarına yansıtabilecekleri bir paylaşım uygulaması olan LikeMe. Bu uygulama ile katılımcılar, festival alanında vakit geçirirken eğlenceye ara vermeden paylaşımlarını gerçekleştirebilecekler.”