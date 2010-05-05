Müzik, moda, tasarım, fotoğraf ve yaratıcı tatlar buluşuyor!
Müzik, Moda, Tasarım, fotoğraf ve yaratıcı tatlar Amsterdam'la İstanbul'un buluştuğu Think Amsterdam'da!
Müzik, moda, görsel ve tatsal sanatların Amsterdam’ı anlatacağı, THINK AMSTERDAM! 8 Mayıs gecesi Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteği ile GHETTO’da hayat bulucak.
Hollanda’nın Dünya çapında ün salmış grubu Kraak & Smaak eğlenceli funky müzikleri ile katılımcıları çoştururken, Türkiye’nin genç tasarımcılarının Amsterdam temalı hazırladıkları kıyafetleri ile gerçekleşecek defile, Amsterdam konulu fotoğraf galerisi ve slayt şovu ve yine genç food artistlerin özel olarak hazırlayacağı Amsterdam konulu tatlar ile GHETTO renkli bir atmosfere ev sahipliği yapacak.
Türkiye’deki sanatçıların gözünden Amsterdam’ın anlatılacağı bu gecede DJ setleriyle Çağlar Sur ve Sarp Dakni bizlerle olacak.
KLM’den 2 kişiye İstanbul-Amterdam gidiş dönüş bileti hediye! Partinin ulaşım sponsoru KLM, parti katılımcılarına girişte çekiliş numarası vererek 2 katılımcıya Amsterdam-İstanbul gidiş dönüş bileti hediye ediyor.
Music, fashion, visual and culinary arts come together on this colorful night to bring Amsterdam to Istanbul. With the support of the Dutch Consulate, world capital Amsterdam sends us its spirit with famous DJ’s Kraak & Smaak spinning disks. There will cooking demonstrations, fashion shows, photography and lots of fun Dutch-style.
*visuals x-static
Tarih: 8 Mayıs Cumartesi 2010
Saat: 22:30
Ücret: 20 TL
Tel: (212) 251 75 01
KATILIMCILAR VE AKIŞ:
MODA
Bahar Kanık & Ayçin Aydoğan 'OyeeDESIGN'
Türkan Arpacı
Fatos İlhan (Visual -ist)
Sevil Kaynak
Bihter Taşpınar
Çiğdem Özdindar
Tabe Kıyamet Vintage
Tony & Guy Ortaköy
RESİM/PLASTİK SANATLAR
Damla Aytek
Cüneyt Çelik
Kerem Durukan
Sinem Yıldırım
MÜZİK
Çağlar Sur: 21:00 – 22:30
Sarp Daknı: 22:30 – 00:30
Kraak&Smaak
PROGRAM
Kapı açılış: 21:00
Sergi: 21:00 – 22:00
Defile: 22:30 – 23:30
TONY & GUY Ortaköy – Show: 23:30 – 00:00
Kraak & Smaak: 00:30