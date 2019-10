Müzik, moda, tasarım, fotoğraf ve yaratıcı tatlar buluşuyor!

Müzik, moda, görsel ve tatsal sanatların Amsterdam’ı anlatacağı, THINK AMSTERDAM! 8 Mayıs gecesi Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteği ile GHETTO’da hayat bulucak.



Hollanda’nın Dünya çapında ün salmış grubu Kraak & Smaak eğlenceli funky müzikleri ile katılımcıları çoştururken, Türkiye’nin genç tasarımcılarının Amsterdam temalı hazırladıkları kıyafetleri ile gerçekleşecek defile, Amsterdam konulu fotoğraf galerisi ve slayt şovu ve yine genç food artistlerin özel olarak hazırlayacağı Amsterdam konulu tatlar ile GHETTO renkli bir atmosfere ev sahipliği yapacak.

Türkiye’deki sanatçıların gözünden Amsterdam’ın anlatılacağı bu gecede DJ setleriyle Çağlar Sur ve Sarp Dakni bizlerle olacak.

KLM’den 2 kişiye İstanbul-Amterdam gidiş dönüş bileti hediye! Partinin ulaşım sponsoru KLM, parti katılımcılarına girişte çekiliş numarası vererek 2 katılımcıya Amsterdam-İstanbul gidiş dönüş bileti hediye ediyor.

Music, fashion, visual and culinary arts come together on this colorful night to bring Amsterdam to Istanbul. With the support of the Dutch Consulate, world capital Amsterdam sends us its spirit with famous DJ’s Kraak & Smaak spinning disks. There will cooking demonstrations, fashion shows, photography and lots of fun Dutch-style.

*visuals x-static

Tarih: 8 Mayıs Cumartesi 2010

Saat: 22:30

Ücret: 20 TL

Tel: (212) 251 75 01

KATILIMCILAR VE AKIŞ:

MODA

Bahar Kanık & Ayçin Aydoğan 'OyeeDESIGN'

Türkan Arpacı

Fatos İlhan (Visual -ist)

Sevil Kaynak

Bihter Taşpınar

Çiğdem Özdindar

Tabe Kıyamet Vintage

Tony & Guy Ortaköy

RESİM/PLASTİK SANATLAR

Damla Aytek

Cüneyt Çelik

Kerem Durukan

Sinem Yıldırım

MÜZİK

Çağlar Sur: 21:00 – 22:30

Sarp Daknı: 22:30 – 00:30

Kraak&Smaak

PROGRAM

Kapı açılış: 21:00

Sergi: 21:00 – 22:00

Defile: 22:30 – 23:30

TONY & GUY Ortaköy – Show: 23:30 – 00:00

Kraak & Smaak: 00:30