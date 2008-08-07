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    HaberlerEtkinlikMüzikal bir yolculuğa ne dersiniz?
    07.08.2008 - 09:57 |

    Müzikal bir yolculuğa ne dersiniz?

    Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Avea Harbiye Açıkhava Konserleri 2008’de “Rock on Broadway” projesi de yer alıyor.

    Müzikal bir yolculuğa ne dersiniz?

    Geçtiğimiz yıl “Rock Müzikalleri” adı altında gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan projenin devamı niteliğinde olan “Rock on Broadway” konseri, bu yıl da Nurcan Karaca imzasıyla iddialı bir repertuar ve sürpriz sanatçılarla müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müzikseverlerin hafızalarına kazınmış dünyaca ünlü rock müzikalleri antolojisi konseri olan “Rock on Broadway”,  ünlü sanatçıların yorumuyla 14 Ağustos’ta müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

    Gecenin konuk sanatçısı kulvarında rakipsiz bir isim ; sürpriz bir müzikal parçayla sahne alacak olan  “Hande Yener” .

    Birbirinden iddialı müzikal parçaları yorumlayacak sanatçılar ise herkesin yakından tanıyıp sevdiği Burak Kut ,Fadik Sevin Atasoy, Meyra, Pamela ve Doğan Duru(Redd)  …  Farklı kulvarlarda başarılı olmalarına rağmen bu projede biraraya gelmelerini sağlayan ortak noktaları ise yorumlarıyla , danslarıyla, cesur sahne duruşlarıyla gerçek bir müzikal star olmaları. Bu projede yer alan  genç müzikal oyuncuların herbiri o gece parlayan bir yıldız olacaklar…

    Süpervisorlüğünü Işıl Kasapoğlu , Müzik Direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan’ın yaptığı “Rock on Broadway” in koreografisi Nur Sonbahar’a () ve rejisi Gülin Kılıçay’a  ait.
    Geçen yıl gelenlerin ayakta alkışladığı “Rock Müzikalleri” projesinin devamı  “Rock On Broadway” projesi ; The Wall , We will Rock You , Jekyll & Hyde , Jesus Christ Superstar , Hair , Chicago gibi müzikallerden seçilmiş şarkılardan oluşan  iddialı repertuarı ve müzikal starları ile sizi yine unutulmaz bir geceye davet ediyor ! Müzikal severler sakın kaçırmayın, tekrarı yok!

    ROCK ON BROADWAY

    HANDE YENER

    BURAK KUT

    FADIK SEVIN ATASOY

    IRMAK UNAL

    MEYRA
     

    ROCK STARLAR: 

    DOGAN DURU

    PAMELA SPENCE

    BARIS BERKER

    ÇELİK KASAPOĞLU

    DÜNYA KIZILÇAY

    MERVE ÖZÇUBUKÇUOĞLU

    OBEN ÖZKAL

    TERI HASON VE DERİN TOGAR

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