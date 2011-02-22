Müzikal harika Hilary Kole JC'S' de

New York’ta “Müzikal Harika” olarak bilinen, hem sesi hem de güzelliği ile ilgi çeken caz solisti Hilary Kole Mart ayının ilk yarısında, Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında İstanbul Jazz Center’da (JC’s) sahne alacak. Quincy Jones, Herbie Hancock, and Nancy Wilson gibi dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmış Hillary Kole, 3-4-5 Mart ve 9-10-11-12 Mart tarihlerinde JC’s de bir konser dizisi ile İstanbullu cazseverlerle buluşacak.



Müzik kariyerine Efsanevi Rainbow Room’da sahne alan en genç sanatçı ünvanı ile başlayan Hilary Kole, hem sesi hem güzeliği ile müzikseverlerin beğenisini kazandı. Lincoln Center’da Jonathan Schwartz’ın "American Songbook Seri " konserlerinde Jonathan Schwartz ile sahne alan (2007) Hilary Kole, 2008 yılında Carnegie Hall’da Oscar Peterson anma konserlerine şarkı söylemiş, 2008 yılında Roy Thompson konser salonunda Quincy Jones, Herbie Hancock, and Nancy Wilson ile aynı sahneyi paylaşmıştır.



Birdland,The Blue Note, Irıdium,The Jazz Standard gibi New York’un en önemli kulüblerinde düzenli olarak sahne alan Kole, geçtiğimiz yıl çok önemli caz pianistleri ile birlikte bir album kaydetti. Bu albümde Alan Broadbent, Lee Musiker, Dave Frishberg, Roger Kellaway, Tedd Firth, Houston Person, Harry Allen, Joel Frahm, Russell Malone, John Pizzarelli, Paul Meyers, Gene Bertoncini, Lewis Nash, Mark McLean, Paul Gill, Hilary Kole’a eşlik etti.



Amerikan’ın en önemli kadın caz şarkıcılarından biri olan Hilary Kole, Manhattan'da Bill Clinton seçim kampanya partisi; Oprah Winfrey’in Ömür boyu başarı ödülü aldığı Emmy partisi gibi en önemli ve prestijli davetlerin de aranılan sanatçısı.



Tarih : 3-4-5 Mart, 9-10-11-12 Mart

Adres :Çırağan caddesi Salhane sokak No 10 Radisson SAS oteli yanı

Kapı açılış :19:00

Yemek servisi 19:00-00.00

Konser saati :21:30-00:30

Konser ücreti :Masa 55 TL Bar 45 TL