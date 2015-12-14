Naar Restoran'da yılbaşı programı

Naar Restoran’ın eşsiz atmosferinde usta şeflerin yeni yıla özel hazırladığı menü yılbaşı gecesine lezzet katacak. Servis; zeytinyağlı yaprak sarma, haydariye, patlıcan salatası, Çerkez tavuğu ile başlayacak. Ardından ıspanak, mantar, fesleğen aromalı domates sos ve fıstık eşliğinde bohça krep florantin ile devam edecek.

Minik havuç, kabak kestane şekeri püresi ve iç pilavlı hindi tandır yılbaşı kutlamalarının olmazsa olmazı olarak misafirlere sunulacak. Mandalinalı sobre ve pişmaniye üzerinde nar aromalı parfe de yılbaşı yemeğine lezzet katacak. Gece yarısından sonra ise işkembe servisi yapılacak.

Tadı damağınızda kalacak yılbaşı yemeğinin hemen ardından DJ performansları ile eğlence hız kazanacak. Birbirinden başarılı DJ’lerin performanslarını sergileyecekleri müzik ziyafeti sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

Limitsiz yerli içki ve DJ performansının da dahil olduğu, Naar Restoran’daki yeni yıl menüsü kişi başı 149 TL.