Nai Duniya grubu ve Metin Hara sahnede

“Müzik hem icra edeni hem de dinleyeni iyileştirir” mottosuyla faklı kültürlerin evrensel söylemini müzik yoluyla aktaran Nai Duniya grubu ve Metin Hara 10 Şubat 2016 Çarşamba Grand Hyatt Taksim’de Sevgililer Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirecek

Trusthuman Akademi kurucusu Metin Hara, farklı kültürlerin evrensel söylemini New Age Mantra ve Tasavvuf tınılarıyla alışılagelmişin dışında ve özgün müzikleriyle Türkiye'de öncü olmayı hedefleyen Nai Duniya ile 10 Şubat 2016 tarihinde Grand Hyatt Taksim'de bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte, Nai Duniya müzik ziyafeti yaşatırken Metin Hara da “Gözden Kalbe, Kalpten Kalbe Meditasyonu” ile yine kalplere dokunacak.



Müzik hem icra edeni hem de dinleyeni iyileştirir



Nai Duniya grup üyeleri yurtiçi ve yurtdışında birçok konser, proje ve albüme imza attıktan sonra 'Müzik hem icra edeni hem de dinleyeni iyileştirir' mottosuyla farklı kültürlerin insan odaklı evrensel söylemlerini müzik yoluyla kitlelere aktarmaya devam ediyor. Ruhumuzun kapısını kapalı gözlerle bile hemen açabilen müthiş bir çilingir olan müzik, Nai Duniya ile dinleyenlerin kalplerine hitap ederken ruhumuzu özgürleştirecek.



Bedenimize can veren kalbin bir atımı, ruhumuza can veren bir dem aşktır



Metin Hara da müziğin gücüyle dinginleşen ve özgürleşen kalplere aşkın kapılarını aralayacak, ruhsal şifalanma sağlayacak. 'Bedenimize can veren kalbin bir atımı, ruhumuza can veren ise bir dem aşktır' söylemiyle aşkın, ruh-beden için önemi vurgulanacak. Yaşamın doğası gereği kalbimizin kırıldığı, bedenlerimizin tökezlediği zamanlar vardır. 'Aslında bir kalp, başka bir kalpteki acıyı hafifletecek nihai gerçektir. Kendi kalbimizden başlayarak her gün bir kalp ile dünyayı değiştirebilir sevgi dolu bir dünya yaratabiliriz' diyen Metin Hara 'Gözden Kalbe, Kalpten Kalbe Meditasyonu' ile yine kalplerimize dokunacak.