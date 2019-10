Nat King Cole’un kardeşinden eşsiz bir akşam!

Caz tarihinin efsane isimlerinden Nat King Cole’un kardeşi Freddy Cole, ağabeysinin gölgesinde kalmıyor ve özgün yorumu, usta piyanistliği ve seyirci ile kurduğu neşeli diyalog ile tamamen kendine has bir üslupla caz severleri etkisi altına alan bir usta cazcı.

6 yaşında piyano çalmaya başlamış ve çocukluğunda evlerini ziyaret eden Duke Ellington, Count Basie ve Lionel Hampton gibi caz devlerinin Freddy Cole’un müziği üzerinde etkisi büyük. Dünyanın en prestijli müzik okullarından sayılan Juilliard School of Music’te lisans ve New England Conservatory of Music’te yüksek lisans eğitimini tamamlamış Freddy Cole’un kariyeri boyunca çalıştığı ünlü isimler arasında kardeşi Nat King Cole’un yanı sıra, usta saksafonist John Coltrane, Grover Washington Jr. da yer alıyor.

1952’den bu yana birçok albüm kaydetmiş ve Turner Classic Movies Channel için yaptığı bestelerle de müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Freddy Cole, en çok turneye cıkmayı ve dinleyicilerle bire bir olmayı seviyor. Freddy Cole'un İstanbul konseri 'gerçek caz konseri' dinlemek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat.



FREDDY COLE-(p)(v),Randy Napoleon-(g)Elias Bailey-(b) ,Curtis Boyd-(d)

