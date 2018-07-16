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    HaberlerEtkinlikNautilus meydan konserleri başladı
    16.07.2018 - 17:55 |

    Nautilus meydan konserleri başladı

    Tepe Nautilus, İstanbul’un tam kalbinde misafirlerine müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor.

    Nautilus meydan konserleri başladı

    Tepe Nautilus, meydan konserleri bu sene de devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde birbirinden farklı müzik tarzlarını ziyaretçileriyle buluşturacak olan Tepe Nautilus’taki ilk konser 14 Temmuz Cumartesi günü Blues müzisyeni Fötr Alper rüzgârıyla başladı. Fötr Alper’i, Ceren Gündoğdu, Damla Pehlevan ve Latin Band’ın takip edeceği ücretsiz konserler saat 16.00- 19.00 arasında Nautilus Meydan’da tüm İstanbulluları bekliyor.

    Konser Programı:


    14 Temmuz Cumartesi: Fötr Alper
    22 Temmuz Pazar: Ceren Gündoğdu
    28 Temmuz Cumartesi: Damla Pehlevan
    5 Ağustos Pazar: Latin Band

    Yer: Nautilus Meydan

    Saat: 16.00-19.00

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