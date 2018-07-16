Nautilus meydan konserleri başladı

Tepe Nautilus, meydan konserleri bu sene de devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde birbirinden farklı müzik tarzlarını ziyaretçileriyle buluşturacak olan Tepe Nautilus’taki ilk konser 14 Temmuz Cumartesi günü Blues müzisyeni Fötr Alper rüzgârıyla başladı. Fötr Alper’i, Ceren Gündoğdu, Damla Pehlevan ve Latin Band’ın takip edeceği ücretsiz konserler saat 16.00- 19.00 arasında Nautilus Meydan’da tüm İstanbulluları bekliyor.

Konser Programı:



14 Temmuz Cumartesi: Fötr Alper

22 Temmuz Pazar: Ceren Gündoğdu

28 Temmuz Cumartesi: Damla Pehlevan

5 Ağustos Pazar: Latin Band

Yer: Nautilus Meydan

Saat: 16.00-19.00