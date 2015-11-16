Nazan Öncel garajistanbul sahnesinde

Pop klişelerinin tuzağından ustaca sıyrılarak yazılmış ve düzenlenmiş şarkılarıyla, yine acı tatlı hatıraları sarıp sarmalıyor, dinleyicilerine bir dost eli uzatıp, yaşamın sıkıntılarını cesaretle ve mizah gücüyle göğüslüyor. Bir şarkı tutmanın tam zamanı diyenler için dünden bugüne yazmış olduğu şarkılarını kıymetli müzisyen arkadaşları eşliğinde dert ortakları için söyleyecek.

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