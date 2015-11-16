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    HaberlerEtkinlikNazan Öncel garajistanbul sahnesinde
    16.11.2015 - 14:37 |

    Nazan Öncel garajistanbul sahnesinde

    Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel, yazdığı çekim gücü yüksek şarkılardan oluşan repertuvarıyla 21 Kasım'da garajistanbul sahnesinde buluşmaya hazırlanıyor.

    Nazan Öncel garajistanbul sahnesinde

    Pop klişelerinin tuzağından ustaca sıyrılarak yazılmış ve düzenlenmiş şarkılarıyla, yine acı tatlı hatıraları sarıp sarmalıyor, dinleyicilerine bir dost eli uzatıp, yaşamın sıkıntılarını cesaretle ve mizah gücüyle göğüslüyor. Bir şarkı tutmanın tam zamanı diyenler için dünden bugüne yazmış olduğu şarkılarını kıymetli müzisyen arkadaşları eşliğinde dert ortakları için söyleyecek.

    Biletler biletix'te!

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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