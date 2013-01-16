Nejat İşler ve Mehmet Günsür Roxy'de!

Tuborg Gold sponsorluğunda Roxy’de ünlü isimler DJ’lik yapıyor. Ünlü oyuncular Nejat işler ve Mehmer Günsür 19 Ocak Cumartesi gecesi Roxy’de sahne alacak.

Roxy ve Tuborg Gold yeni bir etkinliğe daha imza atıyor. Daha önce Dj’lik deneyimi olmayan ve yakın arkadaş olan ünlü isimler Gold’N Rock etkinliklerinde DJ setin başına geçip performans sergileyecekler. Gold’N Rock kapsamındaki ikinci etkinlik 19 Ocak Cumartesi gecesi 22.00’da Nejat İşler ve Mehmet Günsür performansı ile sürecek.

Önemli Uyarı: Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesinin 2. fıkrasının (d) bendi gereğince bu organizasyona 24 yaş üstü kişiler katılabilir.