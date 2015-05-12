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    HaberlerEtkinlikNew Sounds at Trump Cadde!
    12.05.2015 - 10:17 |

    New Sounds at Trump Cadde!

    Trump Cadde bu hafta sonu genç nesilden 4 farklı grubu ağırlıyor.

    New Sounds at Trump Cadde!

    16 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak konserler serisinde sırasıyla Away Days, Kalben, Biz ve No Land grupları sahne alacak. Konserlere katılım ücretsiz…

    Trump Alışveriş Merkezi’nin terasındaki açık hava sosyalleşme mekanı Trump Cadde’nin konserler serisi bu hafta sonu New Sounds@TrumpCadde etkinliği ile devam ediyor. Genç neslin dört başarılı müzik grubu Away Days, Kalben, Biz ve No Land; 16 Mayıs Cumartesi akşamı sırasıyla Trump Cadde’de sahne alacak ve dinleyicilere müzik ziyafeti verecek. Saat 17.00’de başlayacak konserler serisi saat 22.00’ye dek sürecek. Konserlere herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

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