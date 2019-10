Newcomers Fest dopdolu!

Salı akşamı Neyse, Solardip ve Farfara, Çarşamba akşamı ise Kill it Kid ve The Ringo Jets Babylon’da yeni müzik severlerle olacak. Perşembe akşamı İngiliz grup Little Fish ve ön grup The Away Days Babylon sahnesinde. Cuma gecesi ise endüstriyel tarzlarıyla öne çıkan Factory Floor konseri Babylon’da, sonrasında ise Club Bangkok ile after party. Cumartesi gecesi farklı görselleri ve tarzlarıyla Stay +, sonrasında ise dubstep’in en öne çıkan dişi yeteneklerinden Ikonika Babylon’u sallayacak.







Gelecek hafta ise Kolektif İstanbul konseri 4 Nisan Çarşamba, 5 Nisan Perşembe Kurt Cobain’in ölüm yıl dönümünde Nirvana Tribute gecesinde Nervana Babylon sahnesinde olacak. 6 Nisan Cuma Shantel DJ set, 7 Nisan Cumartesi ise Dubstep müziğin en aktif plak şirketlerinden Numbers gecesi Babylon’da. 8 Nisan’da ise harika bir Pazar konseri İngiliz dream pop grubu Summer Camp ile Babylon’da müzikseverleri bekliyor olacak.



NEYSE

Birbirlerine bıraktıkları hareket alanlarından, söz hakkına kadar ekip ruhu taşıyan ve hayatı paylaşan üç yakın arkadaştan oluşan yepyeni ve gerçek bir topluluk “Neyse”... Tavizsiz sertliklerin içine monte edilmiş kibar melodileriyle sadece insana güven veren sağlam bir sound topluluğu değil, aynı zamanda ciddiye alınması gereken bir söz-beste topluluğu.Duvar kadar sağlam olan bir sound’a içinde ihtiras taşımayan; adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı duyulan bir hırs eşlik ediyor. Samimiyet ve sorumluluk duygusunun öne çıktığı şarkılarında insanın kozmos içindeki önemi ve önemsizliğini, modern hayatın yanılsama ve gerçekliğini bir arada ve samimiyetle yüzümüze çarpan sözleri, gözümüze kulağımıza sokmadan dillendiren somut önerileri var; yan çizmeden, teğet geçmeden, ima etmeden, sağ eliyle sol kulağını göstermeden.... Tam da bu nedenlerden ötürü gönül rahatlığıyla içeri davet edeceğiniz bir topluluk olan Neyse 27 Mart gecesi, Newcomers Fest kapsamında Babylon'da...

Deniz Ünlü: davul, geri vokal

Melih Balta: gitar, geri vokal

Selim Kırılmaz: vokal, bas gitar



Farfara



Şimdiye kadar Babylon ve Nublu gibi mekânlarda performans gösteren Farfara, Eralp Güven, Tolga Böyük ve Etkin Çekin’den oluşuyor. Farfara’nın tarzı dünyaya ait birçok sesin karışımından oluşuyor. Krautrock ile Wave türleri arasında gidip gelen müzikleriyle Farfara, bağımsız müziğin en öne çıkan temsilcilerinden.

Solardip

2010 baharında yayınladıkları ‘DiplyInLove’ ile çok daha büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan solardip, aynı yıl içinde Bulgaristan’ın en büyük müzik festivali Spirit of Burgas’da The Prodigy, UNKLE, Everlast, Grandmaster Flash ve DJ Shadow gibi isimlerle ana sahneyi paylaştı.

French electro, indie ve nu-disco etkileri taşıyan müzikleri ile türünün Türkiye’deki tek temsilcisi solardip, ilk albümleri Future Now’ı Şubat başında piyasaya sürdü.

20.30 - Kapı Açılış

20:30 – 21:00 Warm Up: Radyo Eksen Sessions

21:00 – 21:50 Farfara

22:00 – 23:00 Solardip

23:15 – 00:15 Neyse

00:15 After Party: Radyo Eksen Sessions

Axe Presents: Babylon Newcomers Festival // Kill It Kid // 28 Mart Çarşamba 21:30 // 20TL – 10TL



AXE Sunar:

Şubat 2008’de İngiltere’nin Bath Spa Üniversitesi’nde düzenlenen müziğin Biri Bizi Gözetliyor’u tarzında, PJ Harvey’nin prodüktörü John Parish tarafından düzenlenen bir yarışmanın kobayı olarak müzik dünyasına garip bir giriş yapan Kill It Kid –bazen de KIK- kendi ülkeleri İngiltere ve İrlanda’nın altını üstüne getirdikten sonra şimdi de Newcomers Week kapsamında Babylon sahnesini sallamaya geliyor. Gitar ve vokalde Chris Turpin, yine vokal ve piyanoda Stephanie Ward, bassta Dom Kozubik ve perküsyonda Marc Jones’den oluşan KIK, bünyesinde Bjork ve Skunk Anansie’nin de bulunduğu One Little Indian Records ile anlaştı ve globalde ise EMI bünyesine girdi. Americana ve Blues Rock tarzında sağlam bir müzik yapan grup kendi isimlerini taşıyan çıkış albümlerinde prodüktör olarak Foo Fighters, The Gossip, The Strokes gibi isimlerle çalışan Ryan Hadlock ile çalıştı. Canlı enstrüman olarak bolca gitar ve banjo gibi aletler kullanan grup, NME ve Clash gibi basın tarafından en çok ümit vaat eden yeni gruplar arasında gösteriliyor. Austin’de her sene düzenlenen SXSW’deki sıkı performanslarıyla ilk dikkatleri çeken Kill İt Kid, Babylon sahnesine farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

The Ringo Jets

The Ringo Jets, Deniz Ağan Tarkan Mertoğlu ve Lale Kardeş’in Do-It-Yourself düsturuyla hareket eden bir müzik projesi. İki gitar ve bir davulla kabına sığmayan üçlü The Kinks, The Who, The Stooges, MC5 ve Black Flag gibi gruplardan etkilenirken gürültülü müziklerini garage ve blues arasına oturtuyor. 2011 yılında bandcamp üzerinden Limited Lunchbag adlı bir adet ep yayınlayan The Ringo Jets, Bad Influence adında bir DIY albümü daha çıkarmaya hazırlanıyor.

The Ringo Jets ;

Lale Kardeş – Drums, Vocals.

Deniz Ağan – Guitar, Vocals.

Tarkan Mertoğlu – Guitar, Vocals.

20.30 - Kapı Açılış

20:30 – 21:30 Warm Up: Radyo Eksen Sessions

21:30 – 22:20 Ön Grup: The Ringo Jets

22:30 – 23:30 Kill It Kid

23:30 After Party: Radyo Eksen Sessions

Axe Presents: Babylon Newcomers Festival // Little Fish // 29 Mart Perşembe 23:45 // 20TL – 10TL



AXE Sunar:

İngiliz indie-rock/garage topluluğu Little Fish, tutkulu ve içten müziklerine ek olarak 2008 yılından beri İngiltere, Avrupa ve Amerika’da verdikleri konserler sayesinde, kısa zamanda çok yol alan bir topluluk. Sahnede davul ve hammond org’un alışılmışın dışındaki birlikteliğiyle sert punk ruhunu daha duygusal melodilerle aynı potada eriten Little Fish’in ilk albümü “Baffled and Beat” ise 2010 yılında piyasaya çıktı.

The Away Days

İstanbul indie sahnesinin yeni gruplarından The Away Days, 2011'in ilkbaharında Sezer ve Oguzcan tarafından kuruldu. Daha sonra Emre ve Berk’in katılımıyla son halini aldı. Sound olarak kuzey coğrafyadan etkilenen grubun tarzı için indie / rock denebilir. İlk EP'lerini 2012'nin baslarında cıkaracak olan grubun konserleri tam gaz devam etmektedir.

Kapı Açılış: 21.00

The Away Days: 21.45

Little Fish: 22.45

White Mink (Electro Swing) @ Babylon Lounge // 30 Mart Cuma 23:00 // 10TL



Eski swing plaklarına bambaşka bir hava kattıkları toplama albüm serileriyle adını duyuran White Mink, “Electro Swing vs. Speakeasy Jazz” adlı albüm çalışmalarıyla 20’lerin ve 30’ların ruhunu günümüz modern dünyasına uyarlamayı başardı. O dönemin unutulmayan klasiklerine ve çok nadir bulunan kayıtlara setlerinde yer veren White Mink DJ’leri, Caz çağının tartışmasız en önemli müziği swing’i yeniden yorumlayarak “electro swing” tarzını lugatımıza kazandırdı. Bu seriyle caz ve swing müzik çevrelerinde popülarite kazanan White Mink DJ’leri şimdi bu swing ve dans tutkusunu Babylon Lounge’ın sıcak atmosferine taşımaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Glastonbury, Bestival ve Big Chill gibi önemli festivallerde performans gösteren White Mink herkesi swing eşliğinde dansa davet edecek.

Axe Presents: Babylon Newcomers Festival // Factory Floor // 30 Mart Cuma 00:00 // 20TL – 10TL



AXE Sunar:



2005 yılında Londra’da kurulan Factory Floor, Newcomers Week kapsamında Babylon sahnesinde 30 Mart Cuma akşamı sıra dışı bir performans vermeye hazırlanıyor. KaitO grubundan da tanıdığımız Nik Void’un vokalleriyle hayat verdiği grup, Londra’nın o kendine çok yakışan karanlık ve sisli yüzünü o kadar benimsemiş ve müziğine katmış ki, tarzları eleştirmenler tarafından “kıyamet sonrası müziği” olarak adlandırılıyor. NME dergisi ise grubun tarzını, yeraltı diskosunun soundtrack’i olarak tanımlıyor. Factory Floor’un müziğinde alışık olduğumuz davul ve bas enstrümanları dışında bolca sample, synth ve loop kullanılıyor. “Bipolar” isimli parçaları sonrasında Joy Division ve The Fall gibi isimlerle karşılaştırılmaya başlayan grup, 2009 yılında CD’lerini gönderip “Wooden Box” şarkılarına remix teklifinde bulundukları Joy Division ve New Order’ın davulcusu Stephen Morris’in de dikkatini kısa sürede çekmeyi başarmış. “Wooden Box” parçasını remix’ledikten sonra Morris grubun prodüktörlüğünü üstlenmiş. 80’lerin başında müzik sahnesini egemenliği altına alan, başını Joy Division’ın çektiği post-endüstriyel akımdan oldukça ilham alan Factory Floor, karanlık müziklerini elektronik elementlerle birleştirerek günümüz sound’una ulaşıyor. Drone, elektronik ve no-wave sevenleri oldukça tatmin edecek Factory Floor performansı Babylon’da bize alışılmışın dışında bir gece yaşatacağa benziyor.

Men With A Plan

Men with a Plan 2006 yılında İlker Çiftçi ve Can Çakmakçı tarafından Kuzey Kıbrıs’ta kuruldu. Öncesinde bireysel olarak sayısız projede yer alan ikili, günümüze kadar etkilendikleri ve beslendikleri unsurları, üretim süreçlerinde müziklerine taşıyarak, 2010 yılında ilk albümlerinin çalışmalarına başladı. Rocktronica ve minimal tekno öğelerini müziğine yansıtan grup, gitarda Erdinç Kaya’nın da dâhil olmasıyla son halini aldı. MWAP, Ocak 2011’de Remoov tarafından yayınlanan “Batteries Not Included” isimli albümlerinde, Alman-Kanada teknosuna karşı bağlılıklarını ve melodramatik imgelerle dolu synth-rock kimliklerini ortaya koyuyor.

Club Bangkok

Club Bangkok,gece hayatı boşluğunu görüp şaşıran, sonrasında şaşırmayı bırakıp bir 'club night' başlatan üç enerjik gençten oluşmakta. 2010 ortalarında Doğu yanına Hakan Odabaşı ve Onur Yazıcı'yı alarak Bangkok gecelerinin İstanbul ayağına başladı. Bangkok deejayleri bir yılı aşkın bir süredir bütün kalpleriyle sevdikleri bir playlist ile gelenlerin yüzünde gülümseme, ertesi gün de vücutlarında müthiş bir hangover bırakmayı başardı. The Clash, The Sonics, Sex Pistols gibi 'Old-Skool-Indie'yi, 2004 sınıfından terk The Libertines, Futureheads ve arkadaşlarıyla birleştirip, her çalındığında tavandan ter akıtacak derecede dans ettiren Blur, Franz Ferdinand marşlarıyla karıştırınca gitar-kafa insanların mutlu olmaması imkânsıza yakın.

22.00: Kapı Açılış

23.00: Men With a Plan

00.00: Factory Floor

01.15: Club Bangkok

Axe Presents: Babylon Newcomers Festival // Ikonika & Stay + // 31 Mart Cumartesi 00:00 // 25TL – 15TL



AXE Sunar:

Ikonika

Dubstep müziğin öncü plak şirketi Hyperdub’ın başarılı sanatçılarından Ikonika, Newcomers Week kapsamında Babylon’da sahne almaya hazırlanıyor. Gerçek adı Sara Abdel-Hamid olan Ikonika, erkeklerin hakimiyetindeki dubstep dünyasına ismini yazdırmış kadın yüzlerden biri. 2008 senesinde Hyperdub üzerinden çıkardığı "Please/Simulacrum” plağıyla adını duyuran Ikonika, bunu takiben Planet Mu ve Warp Recrods’dan art arda release’ler yayınladı. Ikonika melodik synth’ler, heyecan verici davullar ve karanlık sub bass’ler üzerine kurduğu kışkırtıcı Dubstep müziğiyle öne çıkıyor. İlk stüdyo albümü olan “Contact, Love, Want, Have” 2010 yılında piyasaya çıkaran Ikonika, The Guardian tarafından “Dubstep’i bir sonraki seviyeye götüren kadın” olarak lanse edildi ve parça prodüksiyonlarındaki stiliyle Aphex Twin’e bile benzetildi. Dubstep’in bu heyecan verici ismi Ikonika, DJ setiyle Babylon’da hareketli bir Cumartesi gecesinin daha sözünü veriyor.

Stay +

Manchester çıkışlı İngiliz grup Stay+ ya da eski isimleriyle “Christian AIDS”, Matt Farthing ve Christopher Poole’dan oluşuyor. Elektronik ve deneysel tarzda ürettikleri parçaları, tartışmalara yol açan provokatif videolarla birleştirmeleriyle dikkat çeken Stay +, hem görsel hem de duyusal bir sanat icra eden sıra dışı bir grup. Stay+, performanslarında anonimlik unsurunu koruyabilmek için kendileriyle ilgili çok az bilgi veriyorlar. Anonim kalmayı o kadar ciddiye alıyorlar ki, Ağustos 2011’de yapılan BBC radyo röportajlarına sözcü olarak balon tasarımcısı Miss Ballooniverse’i gönderebiliyor ve basına sadece limitli sayıda görüntü veriyorlar. David Lynch ve Modeselektor’dan ilham aldıklarını söyleyen grup üyelerinin gizemi ve şok eden performansları kesinlikle kaçırılmayacak türden.

Mondual

Sair Sinan Kestelli ve Tuğrul V. Soylu ikilisinin ortak projesi olarak 2008 yılında tohumları atılan Mondual çeşitli ses uzamlarıyla elektronik müziğin farklı türleri üzerine denemelerde bulunuyor. Ortaya koydukları eserler Soundlab VII (Cologne), Future of Digital Studies Conference (Florida), Sonic Art Jukebox (Oxford) ve ICMC (New York) gibi pek çok kolektifte yer aldı. İstanbul’da çeşitli mekanların yanı sıra ICMC 2010 Red Light Concert Series kapsamında New York’ta sahne aldılar.

Bilgisayarlar, sensörler, elektronik cihazlar ve kullandıkları sample’larla deneysel müziğe yeni bir soluk getiren Mondual, kendine has sahne kurulumuyla dinleyicilere dinamik bir performans sunuyor.

22.00: Kapı Açılış

23.00: Mondual

00.00: Stay +

01.15: Ikonika

Lokal Anestezi - Special Guest: Model // 3 Nisan Salı 21:30 // 15TL Ayakta – 25TL Masa

‘Zap’lanamayan ilk ve tek Talk Show programı 3 Nisan’da Babylon’da

Binboa’nın sunduğu Lokal Anestezi’nin yeni konuğu "Model"

Türkiye’nin televizyonda yayınlanmayan ilk ve tek Talk Show’u Erim Özşen’le Lokal Anestezi, ‘Pembe Mezarlık’ isimli parçasıyla gençlerin gönlünde taht kuran Model’i konuk ediyor. Binboa sponsorluğunda, 3 Nisan Salı gecesi saat 21:30’da Babylon’da gerçekleşecek programda Model grubu, hem Erim Özşen ile keyifli bir sohbete imza atacak hem de en sevilen parçalarını seslendirecek. “Müzik, sohbet ve kahkaha garantili bu harika deneyimin biletleri Biletix’de.

‘Zap’lanamayan ilk ve tek talk show programı Erim Özşen’le Lokal Anestezi, Babylon’da Binboa sponsorluğunda gerçekleşen programlarına devam ediyor. 3 Nisan Salı gecesi saat 21:30’da gerçekleşecek olan 73. programın konuğu Model olacak.

Erim Özşen’le Lokal Anestezi’de montaj yok, reyting yok, kameralar yok, reklam arası yok ve dahası sohbetler ‘bip’lenmiyor! Lokal Anestezi’ye katılan konuklar en doğal halleriyle, sansürsüz bir ortamda, sahnede sizlerle beraber gülüyor, eğleniyor.

Binboa sponsorluğunda gerçekleşen Lokal Anestezi, 2012 sezonu boyunca konuklarını ayda iki kez Salı geceleri olmak üzere Babylon’da ağırlamaya devam edecek.

Konuğuyla birlikte güldüğünüz ve eğlendiğiniz, herkesin eşit, herkesin konuk ve herkesin katılımcı olduğu Lokal Anestezi’nin bilet fiyatları ayakta 17 TL, masada ise 28 TL olacak. Biletler, Biletix’de!

Kolektif Istanbul // 4 Nisan Çarşamba 21:30 // 25TL – 15TL

Istanbul

Grup, enerjik sahne performansları ve düğün repertuarlarından en yeni ve kitsch şarkılarla coşkulu ve bol danslı bir gece vaad ediyor. Kolektif İstanbul son derece hakim oldukları balkan soundunu funk ve caz altyapılarıyla, geleneksel melodiler ve enstrüman stillerini birleştiriyor. Gayda, klarnet, saksofon, kaval ve tuba, onların müziğindeki vazgeçilmezler. Kolektif İstanbul, sadece bir müzik grubu ya da müzik yapmak üzere bir araya gelmiş insanlar topluluğu değil… Geleneği bugüne taşıyan, onunla beslenirken bir yandan da onu zenginleştiren, özden uzaklaşmayan ama kendilerine özgü yöntemlerle onu işleyen, insanı olduğu yerde oynatan, içini fıkır fıkır eden “İstanbullu” bir ekip: Adı üstünde, şahane bir “kolektif”!

Nirvana Tribute Band: Nervana // 5 Nisan Perşembe 21:30 // 25TL – 15TL



Nirvana’yı canlı izleyemeyeceğinize üzülüyorsanız bir de Nervana’ya kulak verin. Boston’lu başarılı tribute grubu Nervana, grunge efsanesi Nirvana’nın yaktığı meşaleyi yeniden sahnelere taşıyor. Jonny O’Connor, Steve Kilroy ve Dave Eve oluşan üçlü, Amerika ve Avrupa’da verdiği konserlerle büyük beğeni toplarken Liverpool’un Matthew Street Festivali’nde 50.000 kişiye çalarak kritiklerden tam not aldı. Nervana’nın sıradan bir tribute grubundan öteye giden kusursuz benzerlikteki şarkıları ve sahne şovlarıyla sizi gerçekliği sorgulatacak yüksek enerjili bir geceye davet ediyoruz. Nervana tüm Nirvana hayranları için Rock’n Dark desteğiyle 5 Nisan’da Babylon sahnesinde!

Warm Up & After Party : Radyo Eksen Grunge Revival by Güven Yıldız

Kapı Açılış: 20:30

Nervana: 21.30

Radyo Eksen Grunge Revival by Güven Yıldız // 5 Nisan Perşembe 23:00 // 10TL

Nervana konseri sonrası gece Radyo Eksen’in Grunge Revival partisiyle devam edecek.

White Mink (Electro Swing) @ Babylon Lounge // 6 Nisan Cuma 23:00 // 10TL

Shantel Dj Set // 6 Nisan Cuma 23:00 // 35TL – 25TL

Frankfurt

Disko Partizani albümü ile yayınlandığı günden beri en çok satan yabancı albüm listelerinin tepelerinde gezinen Shantel; Goran Bregoviç, Boban Markoviç, The Rootsman, Fanfare Ciocarlia gibi isimleri bir araya getirdiği setleriyle ayaklarınızı yerden kesecek bir performans için Mariachi'nin katkılarıyla Babylon'da. Biletleri günler öncesinden tükenen, her defasında aynı enerjiyi yakalayabileceğiniz ve size sınırsız dans vaadeden Shantel'in performansını kaçırmamak için gecenin biletlerini haftalar öncesinden mutlaka edinin.

Numbers Night: Redinho (live) + Spencer + Deadboy // 7 Nisan Cumartesi 23:00 // 30TL – 20TL



Glasgow/ Londra

Babylon’da İngiltere’nin dubstep ve 2-step/garage müzik türlerinde başı çeken en güçlü oluşumlarından Numbers sanatçıları Burn desteğiyle gerçekleşecek bu cumartesi gecesinde gövde gösterisine hazırlanıyor. Glasgow merkezli aynı zamanda promoter da olan Numbers plak şirketi uzun süre boyunca düzenledikleri korsan partiler ve rave’lerle Glasgow’daki dubstep sahnesinin başını çektiler. Modeselektor, Kode9, Rustie, Dopplereffekt ve Autechre gibi isimlerle düzenledikleri gecelerle giderek büyüyen Numbers, şu an içine Jamie XX, Mosca, Deadboy, Redinho, Hudson Mohawke, Lazer Sword ve Rustie gibi isimleri de bünyesine katarak yollarına devam ediyorlar. İşte şimdi bu İngiltere’nin yeni nesil dubstep neferleri Babylon’u istila etmeye hazırlanıyor. Numbers’ın son dönemdeki en yetenekli prodüktörlerinden biri olan Londra’lı Redinho, art arda çıkarttığı Bare Blips ve Edge Off EP’leriyle türler arası kendine özgü stilini sağlamlaştırarak dubstep müziğe yeni bir soluk getirmişti. Redinho’nun Babylon’daki etkileyici canlı performansına ek olarak bu sezon yine Babylon’da inanılmaz bir UK Funky garage ve 2step set çıkartan Deadboy da yine tüm aksak ritim severlere bir eklektik müzik ziyafeti sunacak. Son olarak ise Numbers plak şirketinin kurucularından Spencer DJ setiyle müzikseverlerle buluşacak. Glasgow’daki unutulmaz Numbers partileri ve Rinse FM’deki efsanevi Numbers Radio Show’un mimari olan Spencer, Glasgow ve Londra’ya hakim olan Dubstep akımının en sağlam örnekleriyle geceyi devam ettirecek.



Summer Camp // 8 Nisan Pazar 20:30 // 30TL – 20TL



LONDRA

Summer Camp dinledikçe geçmişe yolculuk etmek için zaman makinasına gerek yok zira Jeremy Warmsley ve Elizabeth Sankey ikilisinin ortak projesi, sizi ‘60 ‘70 ve ‘80’li yıllara geri götürecek güzellikte. Elizabeth’in Jeremy’ye gönderdiği bir mixtape’te yer alan The Flamingos’tan “I Only Have Eyes for You”’yu coverlayarak başladıkları proje daha sonra yayınladıkları single “Ghost Train” ile resmi olarak start aldı. Moshi Moshi etiketiyle 2010 yılında çıkardıkları ilk EP’leri Young ile indie pop ve nostaljik lo-fi hayranlarına göz kırpan grup, Steve Mackey (Pulp) ile beraber sundukları 2011 tarihli çıkış albümleri “Welcome to Condale” ile çıkışlarını sürdürdü. Kendi yarattıkları karakterler arasında geçen hikayeleri parçalarına konu eden İngiliz ikili biten arkadaşlıklar, yitip giden ilişkiler, kalp ve hayal kırıklıkları üzerine yazılmış sözleriyle öne çıkıyor. Grup, Elizabeth Sankey’in büyüleyici vokali ile Jeremy Warmsley’in yarattığı synth ve drum machine harikalarını birleştirerek indie pop ve chillwave’in en orijinal çalışmalarından birine imza atıyorlar. İdeal bir Pazar konseri niteliğindeki Summer Camp performansı öncesi "TSU!" sahnede olacak.



TSU!

TSU!, Ricochet ve OAK gruplarıyla uzun süredir üretimlerde bulunan J.Hakan Dedeoğlu’nun solo projesi olarak 2011 yılında harakete geçti. Ağırlıklı enstrümental akustik gitar kompozisyonlarından oluşan TSU! parçaları, folk tınılarından yola çıkarak atmosferik bir anlatımla dinleyicilerine sesleniyor. TSU!, henüz yayınlanmamış ilk albümünü bu yılın Ocak ayında Carla Bozulich ve John Eishcenseer’in katkılarıyla Studio Bee’de kaydetti.

19:30: Kapı Açılış

19:40: TSU!

20:30: Summer Camp

21:45: Club Bangkok