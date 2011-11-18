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    HaberlerEtkinlikNil Karaibrahimgil makarna severler için sahnede!
    18.11.2011 - 12:56 |

    Nil Karaibrahimgil makarna severler için sahnede!

    Arbella Makarna, Dünya Makarna Günü’nü Türk pop müziğinin sıradışı sesi Nil Karaibrahimgil konseriyle kutlayacak.

    Nil Karaibrahimgil makarna severler için sahnede!

    Türk pop müziğinin ünlü sesi Nil Karaibrahimgil, Dünya Makarna Günü etkinlikleri çerçevesinde 23 Kasım 2011 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde makarna severlerle buluşacak.

    Arbella Makarna tarafından daha önce 25 Ekim 2011 tarihinde Dünya Makarna Günü etkinlikleri çerçevesinde planlanan, ancak Van’da meydana gelen deprem nedeniyle 23 Kasım 2011 tarihine ertelenen bu özel konser tüm makarna severleri buluşturacak.

    PROGRAM

    Tarih : 23 Kasım 2011 ( Çarşamba)
    Saat : 21:00
    Yer : Bostancı Gösteri Merkezi
    Adres : Mehmet Şevki Paşa Cad. Lunapark Yanı Bostancı - İstanbul

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