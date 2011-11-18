Nil Karaibrahimgil makarna severler için sahnede!

Türk pop müziğinin ünlü sesi Nil Karaibrahimgil, Dünya Makarna Günü etkinlikleri çerçevesinde 23 Kasım 2011 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde makarna severlerle buluşacak.

Arbella Makarna tarafından daha önce 25 Ekim 2011 tarihinde Dünya Makarna Günü etkinlikleri çerçevesinde planlanan, ancak Van’da meydana gelen deprem nedeniyle 23 Kasım 2011 tarihine ertelenen bu özel konser tüm makarna severleri buluşturacak.



PROGRAM

Tarih : 23 Kasım 2011 ( Çarşamba)

Saat : 21:00

Yer : Bostancı Gösteri Merkezi

Adres : Mehmet Şevki Paşa Cad. Lunapark Yanı Bostancı - İstanbul