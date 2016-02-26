Organik dünyanın kapılarını sizlere açan Aradolu.com’dan sahip olabileceğiniz Nilgün Bodur’ un sağlıklı, pratik tarifler içeren “Organik Aşk” kitap lansmanı, Kuruçeşme Corridor’ da ünlü simaların katıldığı eğlenceli bir partiyle gerçekleşti.

Kısa sürede ulaşılabilir kaliteli yaşamın yegane sitesi Aradolu.com’ da satışı başlayan,Nilgün Bodur’un “Organik Aşk”ı, kitabın içerisinde yer alanEbru Şallı, Sinan Akçıl, Didem Soydan, Özge Ulusoy, Burcu Esmersoy, Ceylan Çapa, Buse Terim, Ayşe Kucuroğlu, Umut Eker, Sibel Arna, Işıl Reçber, Aslı Şen, Sarp Apak, Pınar Tezcan,Ahu Yağtu, Gonca Vuslateri, Dilek Avşar, Hakan Öztürk, Oben Budak, Alex Kokoskeriya, Sibel Arna, Tamer Yılmaz gibiisimlerin yanı sıra Ahu Orakçıoğlu, Aslı Tandoğan, Ayşe Tolga, Ece Vahapoğlu, Bilge Eren, Gülsen Eren, Gülperi Eren, Mehmet Eren, Günsel Ülkü, Pervin Ersoy, Melda Tuna, Şahnaz Çakıralp gibi magazin, sanat ve cemiyet dünyasındanünlü isimlerin katıldığı eğlenceli bir partiyle Kuruçeşme Corridor’ datanıtıldı.

Partide; kitapta yer alan lezzetli tarifler tadılırken, yine kitapta yer alan ünlü isimlerin fotoğrafları sergilendi. Konuklar, İstanbul’un etkileyici boğaz manzarası eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

