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    HaberlerEtkinlikNitty Gritty Moda Haftası boyunca Morini'de
    11.09.2018 - 12:25 |

    Nitty Gritty Moda Haftası boyunca Morini'de

    Şehrin merakla beklenen etkinliği “Fashion Week İstanbul”un Zorlu Center’daki en popüler durağı Morini, moda haftası kapsamında Mykonos’un ünlü Dj’lerinden Nitty Gritty’i ağırlıyor.

    Nitty Gritty Moda Haftası boyunca Morini'de

    Zorlu Center’ın en popüler mekanı Morini, merakla beklenen “Fashion Week İstanbul” kapsamında, Mykonos’un ünlü Dj’lerinden Nitty Gritty’i ağırlıyor. Dünyaca ünlü eğlence adasının gözde mekanlarından Alemagou’nun, en sevilen Dj’lerinden Nitty Gritty, 11-14 Eylül tarihlerinde, 18:00-20:00 saatleri arasında setin başına geçerek moda ve müzik severlerle buluşacak.

    Müzik tarzını “soulful electronica” olarak tanımlayan başarılı müzisyen New York, Londra, Paris, İbiza, Tulum ve Atina’nın unutulmaz festivalleri ve gözde mekanların vazgeçilmez Dj’lerinden. Farklı soundları elektronik ve akustik müziğin organik elementleriyle nefis bir şekilde harmanlayan yetenekli Dj, son iki yaz Mykonos’un en ünlüsü Alemagou’ya damgasını vuran isimlerden. Moda haftası boyunca, iyi yemek ve kaliteli müziğin Zorlu Center’daki adresi Morini’nin ön bahçesindeki yerinizi alın.

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