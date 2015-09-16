Norveç'ten 'LEPROUS' garajistanbul sahnesinde

Ünlü Norveçli müzisyen Ihsahn'ın solo projelerindeki grubu olarak isim yapan Leprous, 2011 ve 2013'te yayımladığı "Bilateral" ve "Coal" albümleri ile yeni nesil progressive rock'ın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

%100 Music kapsamında gerçekleşecek olan Leprous'un İstanbul konserinde bir de İstanbul'dan konuk var: KesMalt, Can Bonomo, Ceza gibi grup ve müzisyenlerle yaptıkları çalışmalardan tanınan Mehmet Demirdelen, Cenk Turanlı ve Emre Kula'dan oluşan Kes, geçtiğimiz aylarda ilk albümlerini "Kamlama" adıyla yayımladı.

Kes'i dinlerken Meshuggah, Metallica ve Tool gibi grupların size hissettirdiği sertliği, gücü ve enerjiyi anında alacaksınız. Fakat Kes'in ürettiği müziğin tanımı sadece bu benzerlikle de sınırlı değil. Albümün heyecan verici yanı, yeni ve sizden bir şeylere de sahip olması... Bu perspektiften baktığınızda Kes, son yıllarda Türkiye'de rock kulvarında çıkan en iyi şeylerden biri...

Müzikle dolu geçen 2015 yılının en önemli konserlerinden biri olacak olan Leprous İstanbul konseri, %100 Music serisi kapsamında 20 Eylül gecesi garajistanbul'da gerçekleşecek.

Konuk Grup: Kes

Kapı Açılış : 20:00

Sahne : 22:00

Bilet Kategorileri : 66 TL

Biletix Linki : http://www.biletix.com/etkinlik/SLECA/TURKIYE/tr