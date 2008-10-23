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    HaberlerEtkinlikNoze, Otto Santral’de!
    23.10.2008 - 11:53 |

    Noze, Otto Santral’de!

    Electro, house ve disco müziğin en önemli ikililerinden Noze canlı şovlarıyla 25 Ekim'de Otto Santral’de sahne alacak.

    Noze, Otto Santral’de!

    Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden olan Noze, muhteşem sahne performanslarıyla İstanbullular’a unutulmaz bir gece yaşatacak. 23.00’de başlayacak gecenin biletleri Biletix’de..

    Noze, Otto Santral’de

    Noze hakkında:

    Paris sahnesinin iki önemli prodüktörü; Nicolas Sfintescu ve Ezechiel Pailhes ikilisinden oluşan Noze, günümüz elektronik müzik anlayışına getirdikleri ‘avant-garde’ yaklaşım ile bu yılın en çok konuşulan isimlerinden. Etkileyici sahne performanslarının yanı sıra Get Physical etiketli son albümleri ‘Songs On The Rocks’ ile apayrı bir kulvarda seyreden Noze, abstract electro ve house türevlerini, kendilerine has tınıları içersinde sentezliyor. Sonar Festival 2005’deki yankı uyandıran performanslarından hemen sonra, Almanya’nın en prestijli elektronik müzik dergisi, De-Bug tarafından, 2006’da yılın en iyi üç çıkışı arasında gösterildi. Aynı zamanda, DJ Freak olarak Circus Company plak şirketinin de kurucusu olan Nicolas Sfintescu, kariyerine doksanlı yıllarda hip-hop prodüktörü olarak başladı. Jamie Lidell ve Ark gibi prodüktörler ile çalıştı.Kısa bir süre sonra, sahne partneri arayışı içine girdiği sıralarda, Academy Of Paris’in, piyano bölümünde derece çalışması içersinde olan Ezechiel Pailhes ile tanışıp Noze’a hayat verdi. Cüretkar ve maceraperest ruhlarını sahneden izleyenlerine aktaran ikilinin şovları, neredeyse bir kabare havasında geçiyor. Bilgisayar destekli analog enstrümanların yanısıra, sıklıkla kullandıkları vokalleri ile sahneyi olabildiğince ısıtan Noze, gerçek anlamda eşsiz bir şov ortaya koyuyor.

    Luciano, Akufen, Ricardo Villalobos, Thomas Brinkmann, Ark, Krikor, Cosmo Vitelli, John Tejada, Hot Chip ve Herbert gibi isimlerin desteğini de arkasına alarak, yine Get Physical etiketi ile yayınlanacak üçüncü albümün hazırlıklarına başlayan Noze, aynı zamanda; Mutek, Panoramabar, Pacha, Calvi on the Rocks, MTW ve WMC Miami gibi birçok klüp ve organizasyonun gündeminde yer almaya devam ediyor.

    OTTO SANTRAL
    Adres: Santral İstanbul, Eski Silahtarağa Elektrik Santrali
    Kazım Karabekir Cad. No: 1 Silahtar Mahallesi, Eyüp 34060 İstanbul
    Tel: 0212 427 18 89

    Bilet fiyati: 20 YTL

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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