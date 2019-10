Oldies But Goldies yılbaşı partisi

Yeni yıla, bir Babylon klasiği Oldies But Goldies ile Babylon Bomonti'de girilecek. The Cure, Madonna, A-Ha, Chic, Duran Duran, Snap, Cyndi Lauper, ABBA, Donna Summer, James Brown, The Smiths, Wham!, Frankie Goes To Hollywood ve Michael Jackson gibi isimlerin yıllara meydan okuyan şarkılarıyla, 31 Aralık Perşembe akşamı Babylon Bomonti'de ahali yeni yıla merhaba diyecek. Pikaplarının başında Murat Abbas ve Murat Beşer, her dinlendiğinde ilk günkü tadı yaşatan şarkılarıyla, geceye katılanları yeni yıla girerken geçmişe götürecek.

Tarih: 31 Aralık 2015

Saat: 22.00

Yer: Babylon Bomonti, İstanbul