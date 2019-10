One Love Festival 15 yine coşturacak!

Müziğin birçok türüne ev sahipliği yapan festival, Hayat Bu Kapağın Altında, Converse ve Into The Woods isimli 3 farklı sahnede 10 yabancı, 9 yerli sanatçı ve grubu ağırlayacak. One Love Festival 15’te performansların yanı sıra festival katılımcılarına gün boyu kesintisiz eğlence sunacak “zone dünyası” da yer alacak.

Türkiye’nin en uzun soluklu şehir festivali One Love Festival, 15. yılında 17 Temmuz Pazar günü Parkorman’da gerçekleşiyor. Hayat Bu Kapağın Altında desteği ve Pozitif deneyimi ile gerçekleşen One Love Festival 15’in sahne isimleri ve sanatçıların hangi sahnelerde performans göstereceği belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerini bir araya getiren One Love Festival, Hayat Bu Kapağın Altında, Converse ve Into The Woods sahnelerinde 10 yabancı, 9 yerli sanatçı ve grubu Parkorman’da ağırlayacak.

Müziğin birçok türüne ev sahipliği yapan One Love Festival 15’in ana sahnesi olan Hayat Bu Kapağın Altında sahnesinde, Two Doors Cinema Club, Django Django, Balthazar, Arthur Beatrice, Kalben ve Umut Adan performansları ile One Love Festival 15’in zengin müzik yelpazesini sahneye taşıyor. Converse sahnesinde ise Klangkarussel, Ben Pearce, HVOB, Sofi Tukker, Men With a Plan ve Akın Sevgör merakla beklenen performansları ile festival severlerle buluşuyor. Elektronik müziğinin hakim olduğu üçüncü sahneInto The Woods’un kabininde ise Butch, Andrea Oliva, Cervus, Alican, İlker Aksungar ve Shangri-la festival ritmini arttırıyor.

Dolu Dolu bir Pazar Günü için One Lover’lar 17 Temmuz’da Parkormanda!

One Love Festival 15’te gün boyu müzik ve eğlence katılımcıları bekliyor. Hayat Bu Kapağın Altında, Converse ve Into The Woods sahnelerinde yer alacak performansların yanı sıra festival katılımcıları, gün boyu birbirinden özel alanlarda vakit geçirebilecek.

One Love Festival 15’te festivalciler, şişme havuz, kum, şezlonglar ve duşların yer aldığı Sand Zone alanında hem güneşlenip serinleyecek hem de müziğin keyfini çıkarabilecek. Hamaklarda soğuk içeceklerini yudumlarken doğanın tadını çıkaracakları, ağaçların tam ortasındaki Chill Zone’da doyasıya muhabbet edebilecekler. Festivalciler, Cool Zone’da soğuk hava püskürtmeleriyle serinlikle buluşacak. Perma Kültür, Buğday Derneği, teraryum atölyeleri gibi eğitici, öğretici ve eğlendirici aktivitelerin yer alacağı Nature Zone’da katılımcılar Japon bahçesinin büyülü dünyasında doğayla buluşacak..

Birbirinden güzel tasarım butikleri, plakçılar, festival ürünleri Market Zone’da yer alırken, Market Zone’un yanında bulunan XN Zone’da ise tüm gün DJ’ler tarafından müzik yayını yapılacak. Festival boyunca teknolojiden ayrı kalmak istemeyenler için hazırlanan Tech Zone’da katılımcılar teknolojik deneyimler yaşayacak. Bu festival bitmesin diyenler için hazırlanacak ağaç evde, saat 23:45 sonrası başlayacak olan Silent Disco ise önceden katılım bilgisi gerektiriyor. Hayat Bu Kapağın Altında desteği ve Pozitif deneyimiyle gerçekleşecek One Love Festival’in 15. yılında festival severler, birbirinden eğlenceli aktivitelerle unutulmaz bir festival deneyimi yaşayacaklar.

One Love Festival mobil uygulaması indirenler için festival daha eğlenceli!

Katılımcılara birçok fırsat ve ekstra eğlence sağlayan One Love Festival mobil uygulaması, İOS ve Android sistemleriyle uyumlu olan akıllı telefonlara indirilerek festivalin ritmi daha yakından takip edilebiliyor. Uygulamayı indiren katılımcılar, festival programını istediği şekilde takip ederek farklı oyunlara katılarak çeşitli fırsatlar yakalıyor. Uygulama ile 17 Temmuz’da Parkorman’a 15:30 öncesi gelen katılımcılar, bedava içecek hakkı, içerisinde yer alan photo booth ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ile festival t-shirt’leri, sorulan 5 soruya cevap verenler ise festivale özel hasır örtü kazanıyor. Ayrıca bu üç aktiviteyi tamamlayan ilk 50 katılımcı ücretsiz One Love Festival 16 bileti, sonraki 50 kişi ise One Love Festival 16 için indirimli bilet kazanıyor.