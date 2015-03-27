One Love Festival programı açıklandı

Hayat Bu Kapağın altında desteğiyle gerçekleştirilecek One Love Festival 14’te sahne alacağı açıklanan ilk isimler, 2011 yılında çıkan ilk albümü sonrasında kısa sürede dünya çapında üne kavuşan, Mercury Prize ödüllü “James Blake” ile enerjik ve renkli performanslarıyla beğeni toplayan, birçok Mercury Prize ve Grammy adaylığı bulunan İngiliz grup “Hot Chip” oldu.



Avantajlı ön biletleri de satışa sunulan festivalin bu yılın ilk sürprizleri İngiltere’den James Blake ve Hot Chip oldu.



Kayıtları BBC Radio 1 tarafından keşfedilen, adını taşıyan ilk albümü ve 2013 yılında yayınladığı Overgrow albümüyle müzik dünyasında büyük ses getiren James Blake, düşük tempo ritimleri minimal elektronik sesler ve alışılmamış synth’lerle birleştirerek festivalcilere unutulmaz bir performans vadediyor.



James Blake performansında, Nisan 2015’te yayınlanacak Radio Silence adlı üçüncü albümünden parçalara da yer verecek. Birçok kez Mercury Prize ve Grammy için aday gösterilen, “Over and Over” isimli single’ları NME tarafından yılın en iyi şarkısı seçilen elektronik dans grubu Hot Chip ise, çok konuşulan, eğlenceli ve hareketli sahne performansıyla festivaldeki yerini alacak.



Hayat Bu Kapağın Altında desteğiyle gerçekleşecek One Love Festival 14’de festival ruhunu doyasıya yaşamak isteyen müzikseverler, festivalin 2 gününü kapsayan tek kişilik kombine biletleri 110 TL’ye, festival coşkusu arkadaşlar olmadan yaşanmaz diyenlerse 2 kişilik “Buddy Pack” kombine biletleri 190 TL’ye Biletix üzerinden alabilecek.