One Love Festival programı açıklandı

One Love Festival 14’ün açıklanan yeni isimleri; bu sene önemli liste başarısı yakalamış, başarılı indie pop sanatçısı “Tom Odell” ve son yılların en gözde rock gruplarından, The Strokes’un beyni ve grubu “Julian Casablancas + The Voidz” oldu.



Geçtiğimiz günlerde, 2011 yılında çıkan ilk albümü sonrasında kısa sürede dünya çapında üne kavuşan, çok yakında yeni albümü çıkacak Mercury Prize ödüllü “James Blake” ve renkli performanslarıyla beğeni toplayan, birçok Mercury Prize ve Grammy adaylığı bulunan İngiliz grup “Hot Chip”in de festivale katılacağı açıklanmıştı. Çok daha fazla isim yakında duyurulmaya devam edecek...



Hayat Bu Kapağın Altında desteğiyle Pozitif Live tarafından 13 – 14 Haziran’da Lifepark’ta gerçekleştirilecek “One Love Festival 14”ün heyecan ve merakla beklenen programı açıklanmaya devam ediyor. Avantajlı ön biletleri de satışa sunulan festivalin bu yılın ilk sürprizleri dünya müzik listelerinde ciddi başarı yakalamış İngiliz indie pop sanatçısı Tom Odell, New Yorklu efsane indie rock grubu The Strokes’un kurucusu ve solisti, grubu Julian Casablancas + The Voidz, Mercury Prize ödüllü İngiliz müzisyen James Blake ve elektronik dans grubu Hot Chip grubu oldu.



13 yaşında kendi şarkılarını yazmaya başlayan, İngiliz ve dünya indie pop müzik piyasasının son yıllarda en çok ses getiren sanatçılarından biri olan, 2013 BRIT Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’nü alan Tom Odell, One Love Festival 14’de piyanosuyla, festivalcileri derinden etkileyecek sesi ve şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.



Efsanevi New Yorklu indie rock grubu The Strokes’un kurucusu ve solisti Julian Casablancas, solo çalışmalarında birlikte sahne aldığı The Voidz grubuyla One Love Festival 14 sahnesindeki yerini alacak. Amerika’nın önde gelen festivalleri Governor’s Ball, Lollapalooza ve Coachella’da sahne alan Julian Casablancass + The Voidz, festivalcilerin merakla beklediği performanslardan biri olacak.



Kayıtları BBC Radio 1 tarafından keşfedilen, adını taşıyan ilk albümü ve 2013 yılında yayınladığı Overgrow albümüyle müzik dünyasında büyük ses getiren James Blake, düşük tempo ritimleri minimal elektronik sesler ve alışılmamış synth’lerle birleştirerek festivalcilere unutulmaz bir performans vadediyor. James Blake performansında, Nisan 2015’te yayınlanacak Radio Silence adlı üçüncü albümünden parçalara da yer verecek.



Birçok kez Mercury Prize ve Grammy için aday gösterilen, “Over and Over” isimli single’ları NME tarafından yılın en iyi şarkısı seçilen elektronik dans grubu Hot Chip ise, çok konuşulan, eğlenceli ve hareketli sahne performansıyla festivaldeki yerini alacak.



Hayat Bu Kapağın Altında desteğiyle gerçekleşecek One Love Festival 14’de yeni nesil müzikleri, doğanın içinde, birçok eğlenceli aktivite ile beraber yaşamak müzikseverler, festivalin 2 gününü kapsayan tek kişilik kombine biletleri 110 TL’ye, festival arkadaşlar olmadan yaşanmaz diyenlerse 2 kişilik “Buddy Pack” kombine biletleri 190 TL’ye Biletix üzerinden alabilecek.