One Love Festival'e 30 bin katılım!

Bu yıl 10. Yaşını kutlayan Efes Pilsen One Love Festival rekora koştu. Suede, Manic Street Preachers, Editors, Happy Mondays, Cake, Nneka gibi dünyaca ünlü grup ve sanatçıların sahne aldığı festival, toplamda 30 bin müzikseveri ağırladı!

Festivalin büyük sürprizlerinden One Love One Song dev karaoke etkinliğine katılan festivalciler, Türkiye’nin en büyük karaokesini gerçekleştirerek, hep birlikte şarkı söylemenin keyfini yaşadı. One Love One Song dev korosunun birlikte seslendirdiği I Will Survive şarkısına Pamela Spence, Metin Arolat, Gökçe, Nev ve Redd’den Doğan Duru gibi ünlüler de eşlik etti.

Türkiye’de ilk kez Efes Pilsen One Love Festival’de One Like uygulamasını yaklaşık 4500 festivalci kullandı. Festival sırasında kullanıcılar Facebook ve Twitter hesapları üzerinden toplamda 7000’e yakın paylaşım gerçekleştirdi.

Pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Efes Pilsen One Love Festival’in son gününde ana sahnenin açılışını önemli yerli gruplardan Sade ve Neşeli Milis yaptı. Ardından Cake ve Editors, şarkılarını binlerce müziksever ile birlikte söyledi. Festivalin bu seneki kapanışını ise bir döneme damgasını vuran ünlü İngiliz grup Suede yaptı. En sevilen şarkılarını seslendiren grup, muhteşem sahne performanslarıyla da izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Dolu Dolu Müzik sahnesinde de müzik, dans ve eğlence bir aradaydı. Social Inclusion Band, Sapan, Eva, Ece Dorsay, Gözyaşı Çetesi, Ricochet, Farfara ve Onor Bumbum’un performanslarıyla coşan festivalciler, geceyi Parti Çadırı’nda Novak 3D Disco’nun benzersiz performansıyla tamamladı.



Festivalciler tek ses oldu!

One Love One Song dev karaoke etkinliği ile binlerce festivalci, Türkiye’nin en büyük karaokesinde buluşarak hep birlikte I Will Survive şarkısını seslendirdi. Ayrıca festival alanında tüm gün süren eğlenceli etkinliklerle katılımcılar keyifli dakikalar geçirdi.

Festivalin ilk gününde ana sahnenin açılışı Radyo Babylon Soundsystem ile olmuştu. 123, Büyük Ev Ablukada, Nneka ve Happy Mondays’in performans sergilediği sahnenin ilk gün kapanışını Manic Street Preachers gerçekleştirmişti. İlk gün Toz ve Toz, Kırık Çizgi, Seni Görmem İmkansız, Kısmet Şov, Yora, Kitschcraft ve Model gibi önemli yerli gruplar da performanslarını sergilemişti.