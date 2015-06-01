Optimum’da çocuklar için atölyeler

İstanbul Optimum Çocuk Kulübü Haziran programı yine dopdolu içeriğiyle hem çocukların hem ailelerin tercihi olacak. 6-7 Haziran tarihlerinde, çanta yapımından cupcake yapımına kadar birçok eğitici, öğretici ve eğlenceli aktiviteye katılacak olan çocuklar keyifli bir hafta sonunun tadını çıkartacaklar.

İstanbul Optimum Outlet’in hafta sonları minik ziyaretçileri için düzenlediği atölye çalışmalarının Haziran programı bu ay da dopdolu. Babalar Günü ve Ramazan eğlencelerine özel atölye çalışmalarının da yer aldığı Haziran ayının ilk haftasında, minikleri Pul Mozaik Atölyesi, Keçeden Çanta Atölyesi, Kurabiye Süsleme Atölyesi ve Cupcake Atölyesi bekliyor.

Cumartesi ve Pazar günleri, saat 15:00 – 17:00 saatleri arasında minik ziyaretçilere bol eğlenceli ve öğretici bir içerik sunan Optimum Çocuk Kulübü, TED Rönesans Koleji’nin katkıları ile gerçekleşiyor. Alanlarında profesyonel eğitmenlerin anlatımlarıyla zenginleşen Optimum Çocuk Kulübü Haziran programında; Karne Dosyası Atölyesi, Sınıf Geçme Madalyonu Atölyesi, Keçeden Çanta Yapım Atölyesi ve daha birçok eğitici ve öğretici etkinlikler çocuklarla buluşacak.

Çocuklardan babaları için kravat ve papyon yapacak

Haziranda yine dopdolu bir içerik sunacak olan Optimum Çocuk Kulübü’nde minikler bu kez babaları için çalışacak. Kendi hayal güçleri ve el becerileriyle kravat ve papyon hazırlayacak olan çocuklar Babalar Günü’nde en özel hediyeyi verecekler.

Hacivat ve Karagöz’lü kukla atölyesi

Ramazan ayının en önemli öğelerinden olan Hacivat ve Karagöz’ü Optimum’da yaşatacak olan çocuklar, kukla atölyesinde Hacivat ve Karagöz kuklaları yapacaklar. Semazen Atölyesi, Kaftan Süsleme Atölyesi ve Şeker Kesesi Atölyelerinde keyifli anlar yaşayacak minikler, Ramazan ruhunu yaşayarak öğrenecekler.