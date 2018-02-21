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    HaberlerEtkinlikOscar and the Wolf konserine az kaldı
    21.02.2018 - 11:04 |

    Oscar and the Wolf konserine az kaldı

    Heyecan verici ses ve ışık performanslarıyla geçtiğimiz yıl Volkswagen Arena’da hayranlarına gerçeküstü bir deneyim yaşatan Oscar and the Wolf’un 2 Mart’taki performansına sayılı günler kaldı.

    Oscar and the Wolf konserine az kaldı

    Heyecan verici ses ve ışık performanslarıyla geçtiğimiz yıl Volkswagen Arena’da hayranlarına gerçeküstü bir deneyim yaşatan Oscar and the Wolf’un 2 Mart’taki performansına sayılı günler kaldı.

    Geçtiğimiz aylarda yeni albümü “Infinity”yi yayınlayan Belçikalı indie pop grubu, Pozitif deneyimiyle bir kez daha Volkswagen Arena'nın etkileyici atmosferinde izleyicilerle buluşturacak.

    Montreux Jazz, The Great Escape, Rock Werchter, Tomorrowland gibi uluslararası festivallerde sahne alan Oscar and the Wolf, 2013 yılında çıkardığı “Orange Sky” single’ı ile dünya çapında bilinirlik kazandı. Grup, 2 yıllık turnenin ardından, 2014’te ilk albümleri “Entity”i yayınladı.

    Brian Eno, Florence and the Machine gibi önemli isimlerle çalışan Leo Abrahams’ın da katkıda bulunduğu “Entity” Belçika listelerinde zirveye yerleşti. Geçtiğimiz aylarda yayınladıkları “Infinity” albümünde yer alan “Runaway” parçasına çektiği kliple de beğeni toplayan grubun daha önce Volkswagen Arena ve Babylon’da verdiği konserlerinin biletleri kısa süre içerisinde tükenmişti.

    Biletler, Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden ve Babylon Gişe’den satın alınabiliyor.

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