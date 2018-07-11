Sony Pictures Animation yapımı “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili” en sevdiğimiz canavar ailesini lüks bir canavar yolcu gemisinde yaz tatiline çıkartıyor. Böylece Drakula bu kez herkesin tatilini kendi otelinde karşılamaktan kurtuluyor.

Drakula’nın Canavar Güruhu sakin deniz yolculuğu sırasında –canavar voleybolundan egzotik günlük gezilere– yolcu gemisinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanıyorlar. Fakat bu rüya tatil, Mavis, Drakula’nın geminin insan kaptanı Ericka’ya abayı yaktığını fark ettiğinde tehlikeli bir hâl alıyor çünkü Ericka hepsini tehdit eden müthiş bir sır barındırıyor.

Sony Pictures Animation “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili”ni sunar. Filmin yönetmeni Genndy Tartakovsky yönetti; Filmi Tartakovsky ve Michael McCullers birlikte yazdılar. Filmin yapımcılığını Michelle Murdocca üstlendi. Müzikleri Mark Mothersbaugh imzasını taşıyan “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili”nin görüntü ve animasyonları Sony Pictures Imageworks Inc. tarafından gerçekleştirildi.

