Ovit Yayla Şenlikleri dünyaya açılıyor

Bu yıl ondördüncüsü düzenlenecek ve yılın en çok ilgi gören geleneksel şenliklerden biri olan “14.Ovit Yayla Şenlikleri” , 8 ve 9 Agustos tarihlerinde Rize Ovit Yaylası’nda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek olan uluslararası sanatçılarla dolu konserleri ile yaza damgasını vuracak.

Ekşioğlu Vakfı önderliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek bir şenlik ruhunu yansıtabilmek amacıyla iki farklı güne yayılan “14.Ovit Yayla Şenlikleri” ilk gün Güneydoğu Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Kemençe çalgısına merakı ile tanılan “Albannach” adlı İskoç grup, çeşitli ses ve ritimlerin bir araya i gayda ve perküsyon aletleri ile yaptıkları geleneksel İskoç müzikleriyle programa ev sahipliği yaparken,ikinci günde ise tüm dünya listelerinde 1 numaraya çıkmış “Till There Was You” isimli şarkısıyla ve son sıralarda David Vendetta ile Bleeding Heart parçasındaki vokali ile uzun sure zirvede kalan “Rachael Starr’’ ı ağırlıyor. İngiltere’nin en büyük gösteri gruplarından biri olan Divine Company de, muhteşem kostümleri ve şovlarıyla görsel zenginlik katacaklar.

Uluslararası sanatcıların yanı sıra şenlik kapsamında Seda Sayan , İsmail YK gibi yerli sanatçılarda konserleri ile eşlik edecekler.Ece Erken sunumu ile gerçekleşecek olan “14.Ovit Yayla Şenlikleri” nde çeşitli sahne şovları izleyenlere çoşkulu saatler yaşatacak.

500bin kişinin katılımı beklenen “14.Ovit Yayla Şenlikleri” ni yerli ve yabancı basın mensuplarından oluşan bir medya ordusu takip edecek.

Etkinlik baştan sona en son model cihazlarla donatılmış canlı yayın araçları ve profosyonel bir ekip tarafından canlı olarak ulusal ve yabancı medya kuruluşlarına ulaştırılacak.