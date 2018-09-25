Oysho Sport Hub gerçekleşti

Wyndham Grand İstanbul Levent’te 22 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen Oysho Sport Hub etkinliğinde, Boxing, Surf’s Up ve Active Yoga gibi birbirinden farklı aynı zamanda tamamlayıcı özelliği olan spor dallarına yer verildi.

Oysho’nun sunduğu bu yeni spor deneyiminde, tam bir spor tutkunu olan ve enerjisiyle kendine hayran bırakan Burcu Esmersoy’un yanı sıra; Elisabeth Mass, Hande Can, Gizem Barlak ve Burcu Kutluk gibi isimler de tüm etkinlik boyunca seçilen spor dallarıyla güç, hız, çeviklik ve enerjiyi bir arada deneyimledi.

Boxing: Tüm kasların sürekli çalışmasını gerektiren ve aynı zamanda adrenalini serbest bırakmanın ve konsantrasyonu iyileştirmenin iyi bir yolu olan toplam vücut eğitimi dersidir.

Surf’s Up: Anahtar noktası denge olan Surf’s Up, fitness ve sörfü su olmayan bir ortamda bir araya getiren bir tekniktir.

Active Yoga: Daha fazla enerji ve hareket özgürlüğü için bir çok yoga pozisyonuna dayanacak direnç ve esnekliği sağlayan dinamik bir egzersizdir.

KOLEKSİYON

Eylül ayında Oysho tutkunlarıyla buluşan Sonbahar-Kış sezon koleksiyonunda yer alan spor –giyim koleksiyonu “Oysho Sport Hub” koleksiyonunu oluşturuyor.

Sculpt, Boxing ve Yoga için 3 yeni kapsül koleksiyona sahip olan Oysho, her çeşit spor için daha teknik olarak geliştirilmiş parçalarla karşımıza çıkıyor.

Sculpt koleksiyonu, teknoloji ve modayı mükemmel bir denge içerisinde bir arada sunarken, toparlayan kumaşlarıyla vücüdu tamamen sarıp, kolaylıkla haraket etmeye yardımcı oluyor.

Her geçen gün spor tutkunları arasında popülerliği artan boksun Oysho ile bir araya gelmesi de bu sezon kaçınılmaz oluyor! Boks için hazırlanan kapsül koleksiyon ‘’ONE MORE ROUND’’ adı altında, bermuda şort, pantalon, vücüdu toparlayan crop-top (sütyen) ve ceket olmak üzere tam 4 farklı üründen oluşuyor. Renk tonlarında ise, Yavru ağzı ve Altın detayları ön plana çıkıyor.

