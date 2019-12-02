02.12.2019 - 11:23 |
Özlem Çetinkaya ile yeni yıl mandala atölyesi
Özlem Çetinkaya ile 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek mandala atölyesinde katılımcılar renklerin ve çizgilerin buluştuğu yaşam çemberi mandala ile sevdiklerine kendi elleriyle kartpostal hazırlayacak.
Özlem Çetinkaya, kendini keşfetmenin en eğlenceli yolu olan Mandala atölyesi ile benliğinizi keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. 7 Aralık Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlik, Suadiye Özlem Çetinkaya Atölyesi’nde gerçekleşecek. Atölyede renklerin ve çizgilerin buluştuğu yaşam çemberi mandala ile katılımcılar yeni yılda sevdiklerine kendi elleriyle kartpostal hazırlayacak. 10 kişiyle sınırlı olan atölyeye katılmak isteyen herkes info@ozlemcetinkaya.com e-posta hesabına başvuru yaparak bilgi alabilir.