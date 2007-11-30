Pera Festivali, Rüzgarın Çocukları'yla başlayacak

Festivalin açılışı, dünyanın farklı ülkelerinden çingene gelenekleri

üzerine görkemli bir gösteri olan "Rüzgarın Çocukları (La Route des Fils du Vent)" ile yapılacak.

Çingenelerin Rajastan’dan başlayıp Endülüs’e kadar uzanan binlerce yıllık yolculuğunu müzik ve dansla yansıttığı Fransız yapımı gösterinin ilk bölümünde, İspanya’dan "Calle Cerezo Flamenco", Hindistan’dan "The Dhoad Gypsies From Rajastan" ve Romanya’dan "Tchaas Gypsy Music From Eastern Europe" adlı gruplar ayrı ayrı performans sergileyecek. Bu bölümde ayrıca, çingenelerin yolculuğu ile müziklerinin etkileşimi de aktarılacak.

Gösterinin ikinci kısımda ise tüm sanatçılar bir araya gelecek ve yarattıkları evrensel çingene müziğini ve danslarını sunacak. Festival programında ayrıca, Fransız müzisyen ve dansçıların sunacağı "Artango", Hazal Selçuk’tan "Doğu-Batı ve Bir Yağmur Damlası", Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın yeni performansı "dzzzt-dzzzt" Garajistanbul’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin ana temalarından birini oluşturan "Roman Kültürü", çeşitli etkinliklerle tanıtılacak. Roman müzisyen Selim Sesler, 7 Aralık Cuma günü Tierra’da konser verecek.

Mevlana’nın 800. doğum yılı, Ahmet Adnan Saygun’un 100. doğum yılı ve çeşitli sanat insanlarının ölüm yıl dönümlerine ilişkin etkinliklerin de yer aldığı festival, Şilili, Fransız, İtalyan, Hintli, Romen, Rus, İspanyol ve Yunan müzisyen ve dansçıları konuk edecek.