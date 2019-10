Phonem by Miller geceleri başlıyor!

Yerli ve yabancı alternatif rock, indie-pop, folk ve elektronik müziğin en yeni ve yaratıcı isimlerini ağırlayan Phonem by Miller, Salon'da müzik tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Phonem by Miller kapsamında Salon'da gerçekleştirilecek konserler için sınırlı sayıda kombine biletler satışa çıkarıldı. Dört konser için geçerli olacak kombine biletin fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Biletler Biletix ve İKSV'de.

LIARS (Güncel Müzik)Ön Grup: AYYUKA

23 Ekim Cumartesi, 22.00 / Kapı açılışı: 21.30

Hayranlarının heyecanla beklediği Liars sonunda İstanbul'da. Başlangıç noktası olarak kendine New York'un dans-punk sound'unu seçen Liars, ilk albümleri They Threw Us All In A Trench And Stuck A Monument On Top'tan bu yana cesurca attığı adımlarla her zaman ilgiyle takip edildi. Topluluk, Pitchfork'a göre en başarılı çalışması olan son albümü Sisterworld'ü bu yıl Ocak ayında yayımladı.

Ayakta 35 TL Öğrenci 25 TL



THE GO FIND (Güncel Müzik) Ön Grup: SOFT GATES

11 Kasım Perşembe, 21.30 / Kapı açılışı: 21.00

Phonem by Miller gecelerinin ikinci konuğu bağımsız müziğin son yıllardaki en önemli temsilcilerinden ve Morr Music plak şirketinin en sevilen gruplarından olan The Go Find olacak. Miami ve Stars on the Wall albümleriyle dikkat çeken Belçikalı topluluğun son albümü Everybody Knows It's Gonna Happen, Only Not Tonight, akustik gitarlar, neşeli synthesizerlar ve yumuşak bir vokalle bezenmiş indie-pop şarkılarından oluşuyor.

Ayakta 30 TL Öğrenci 20 TL



OWEN PALLETT (Güncel Müzik) Ön Grup: FUJI KURETA

2 Aralık Perşembe, 21.30 / Kapı açılışı: 21.00

Klasikten 70lerin analog synth-pop'una, çok katmanlı tarzı ve vurucu yeteneğiyle müzikseverlerin hayranlığını kazanan, "Final Fantasy" adıyla da tanınan Owen Pallett, bu yıl yayımlanan son albümü Heartland'le de hayranlarından yine tam not aldı. Şaşırtıcı bir çoksesliliğe tanık olacağınız bu olağanüstü performansı kaçırmayın.

Ayakta 35 TL Öğrenci 25 TL



MYSTERY JETS (Güncel Müzik) 18 Aralık Cumartesi, 22.00 / Kapı açılışı: 21.30

Phonem by Miller'ın 2010 yılındaki son konseri, "You Can't Fool Me Dennis" ve "The Boy Who Ran Away" gibi hitleriyle İngiltere'nin en sevilen indie-rock toplulukları arasında sayılan Mystery Jets olacak. İlk albümü Serotonin'i bu yıl yayımlayan topluluk, albümde Sex Pistols'ın Anarchy In The UK, John Cale'in Paris 1919 ve Pulp'ın Different Class albümlerinde de imzası bulunan efsanevi yapımcı Chris Thomas'la çalıştı.

Ayakta 35 TL Öğrenci 25 TL