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    HaberlerEtkinlikPillowtalk Kloster Sahnesi'nde!
    24.10.2014 - 16:08 |

    Pillowtalk Kloster Sahnesi'nde!

    Sammy D, Ryan Williams and Michael Tello üçlüsünden oluşan San Francisco'lu Pillowtalk, bir tür altında sıkışıp kalmamayı seçmişler.

    Pillowtalk Kloster Sahnesi'nde!

    R&B, Hip Hop, House ve Techno gibi bir çok müzik türünden esinlenen Pillowtalk, yaptığı orijinal müzikle Amerika'da ve Avrupa'da son yıllarda kendinden bolca söz ettiriyor.

    Visionquest, Life & Death and Wolf + Lamb gibi başarılı labellarla çalışan trio, KLOSTER Istanbul'da Halloween gecesine damgalarını vurmaya hazırlanıyor.

    Gecede Dogan Aktay ve Zattırızat da Pillowtalk'a eşlik ediyor.

    31 Ekim Cuma 23.00

    www.sosyotix.com

    Ön Satış 45 TL

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