Pillowtalk Kloster Sahnesi'nde!

R&B, Hip Hop, House ve Techno gibi bir çok müzik türünden esinlenen Pillowtalk, yaptığı orijinal müzikle Amerika'da ve Avrupa'da son yıllarda kendinden bolca söz ettiriyor.

Visionquest, Life & Death and Wolf + Lamb gibi başarılı labellarla çalışan trio, KLOSTER Istanbul'da Halloween gecesine damgalarını vurmaya hazırlanıyor.

Gecede Dogan Aktay ve Zattırızat da Pillowtalk'a eşlik ediyor.

31 Ekim Cuma 23.00

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Ön Satış 45 TL