Pınar Selimoğlu'ndan “PhopPart à Paris” Sergisi

İlk gösterimleri; sürekli yenilenen eserlerle, Phoppart İstanbul, New York ve Nancy’de yapılan proje, 10 – 30 Ocak tarihleri arasında Fransa’da PhopPart à Paris ile devam ediyor. Paris’te La Fayette Caddesi üzerinde yer alan Centre Culturel Anatolie’deki sergide toplam 30 eser yer alıyor.



“Yaşanmışlıkların yeni hayatların özünü oluşturduğunu” söyleyen sanatçı, daha önce yaptığı resimleri, çektiği fotoğrafları kısmen veya tamamen, katmanlarla, kolaj ve fotoğraf teknikleriyle yeniden yorumluyor. Phoppart (PHOTOGRAPH, PAINTING PART, ART) konseptiyle oluşturduğu eserleri büyük ilgi gören Pınar Selimoğlu, eserlerini adlandırıp onlar hakkında herhangi bir yorum yaparak insanlarda çağrışım uyandırmayı tercih etmediğini vurguluyor.



"Bir tarafım hayatıma bir anlam, hedef, felsefe, var oluş nedeni gibi kendimi önemli kılacak giysiler ararken, diğer tarafım en ilkel yanlarıyla kendimce kabul edilmek için çırpınıyor" diyen Pınar Selimoğlu; sözcüklerin, kelimelerin bittiği yerde, başka adlandıracak kelime bulamadığı için sanatının başladığını ifade ediyor.



Sanat çalışmalarına 1992 yılında Yavuz Pilevneli ile birlikte seramikle başlayan Pınar Selimoğlu, resime 2000 – 2007 yıllarında Yusuf Taktak, Altan Çelem ve Server Demirtaş ile başladı. 2000 – 2010 yılları arasında Atölye 83'te resim çalışmalarında bulunan ressamı ebru sanatı ile tanıştıran isim ise Erhan Büyükakıncı oldu. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve Kadıköy Sanatçılar Derneği üyesi olan Selimoğlu, yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergiye katılarak adını duyurdu. Fotoğraf çekmeye Adil Çocukevi’nde başlayan sanatçı profesyonelleşme yolunda; Çerkes Karadağ, Laleper Aytek, Senem Sinem, İzzet Keribar, Khaled Abul Dahab’la yaptığı workshop’larla ve Sinan Durdu ile çalışmalarıyla ilerliyor.