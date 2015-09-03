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    HaberlerEtkinlikPolisiyenin efsane isimleri İstanbul'a geliyor
    03.09.2015 - 11:52 |

    Polisiyenin efsane isimleri İstanbul'a geliyor

    Dünyanın en lüks tarihi oteli seçilen Pera Palace Hotel Jumeirah, ünlü yazar Agatha Christie’nin doğumunun 125. yılı şerefine 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Kara Hafta İstanbul” etkinliğine ev sahipliği yapacak.

    Polisiyenin efsane isimleri İstanbul'a geliyor

    Tüm dünya’da büyük bir ilgiyle takip edilen polisiye festivalleri, bu yıl ilk defa Türkiye’de Pera Palace Hotel Jumeirah’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

    Kültürlerarası birlikteliği, katılan ünlü yabancı yazarlar ile de zenginleştirecek olan festival kapsamında bir çok sürpriz etkinlikler düzenleniyor. Bu sürprizlerden en önemlisi ise Agatha Christie’nin torunu Matthew Prichard’ın festivali şereflendirmesi olacak.

    Okumayı geniş kitlelere sevdiren polisiye edebiyatı konusu etrafında renkli bir şehir kültür aktivitesi olarak gerçekleşecek “Kara Hafta İstanbul” Pera Palace Hotel Jumeirah’ta dünyaca ünlü yazarları da ağarlayacak.

    “Kara Hafta İstanbul” etkinliği kapsamında söyleşi yapacak yazarlar arasında Türkiye’nin en önemli polisiye yazarlarından Ahmet Ümit ve Celil Oker bulunurken, İngiltere’den Alexander McCall Smith, Amerikadan Leslie Klinger, İtalya’dan Roberto Costantini ile Kolombiya’dan Mario Mendoza Zambrano da katılım gösterecek.

    Köklü geçmişi kadar, kültür ve sanat hayatına katkılarıyla da ön plana çıkan Pera Palace Hotel Jumeirah’ta etkinlik kapsamında cam fanuslar içerisinde polisiye romanlar sergilenirken, katılan yazarlar Beyoğlu’ndaki kitapcılarda imza etkinliklerine katılacak.Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek ve etkinliklere dair tüm detaylar #blackweekturkey hashtag’iyle sosyal medyada paylaşılabilecek.

    Festival ile ilgili detaylara ayrıca http://www.blackweekturkey.com/ web sitesinden ulaşılabilir.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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