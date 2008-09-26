Pomkomm Müzik Festival'ine davetliyiz!

Konuya ilişkin Sofa Otel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Berlin’de düzenlenecek müzik fuarı ve festivalde Türkiye’nin müzik renklerinin sunulacak olmasının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Dünyada Amerika, Fransa ve Almanya’da olmak üzere 3 önemli müzik fuarı düzenlendiğini ifade eden Çelik, Almanya’daki festivalin önemli bir özelliğinin canlı performans sergilenmesi olduğunu kaydetti.

Çelik, orada performanslarını sergileyen sanatçıların, müziklerini ticari meta olarak da pazarlama imkanı bulduklarını bildirdi.

Türkiye’nin fuarda 200 metre karelik bir alanda stand kurduğunu, burada Türk müzik şirketleri ve yapımcı şirketlerin kendi ürünlerini sergileyeceklerini dile getiren Çelik, "Popkomm Müzik Fuarında Türk müziğini; halk, sanat ve pop müziği olarak 3 ana bölüme yaydık. Türk müziği orada uluslararası ticari şirketlerin beğenisine sunulacak" dedi.

Çelik, festivalde Türk müziğini tanıtmak üzere, MFÖ, Athena, Moğollar, Deniz Seki, Yaşar, Hüsnü Şenlendirici-Taksim Trio, Arif Sağ, Sabahat Akkiraz ve Halil Karaduman’ın performanslarını sergileyeceklerini kaydetti.

Popkomm Fuar ve Festivali Sorumlusu Ralf Kleinhenz de etkinlikte Türk kültürünün Almanya’da doyasıya yaşanacağını dile getirerek, kültürel zenginliği bulunan Türk müziğinin Almanya’da çok geniş kitlelere tanıtılmaya çalışılacağını söyledi.

800 katılımcının yer alacağı fuarda bu yıl ilk kez Amerika’nın da standı olacağını ifade eden Kleinhenz, Popkomm süresince Berlin’in dünyanın müzik merkezi haline geleceğini kaydetti.

Dünya genelinde müzik endüstrisinin bir kriz yaşadığını, CD satışlarının sürekli gerilediğini ifade eden Kleinhenz, müzik eserlerinin on-line olarak satışının, CD satışlarında uğranılan kaybı telafi edemediğini bildirdi.

Kleinhenz, on-line indirilen eserlerin çoğunun illegal yollardan indirildiğine işaret ederek, "İşte bu zor dönemde Türkiye’nin Popkomm’a konuk ve kardeş ülke olarak katılması bir şans. Çünkü Türkiye bu zor zamanlarda bile rengini muhafaza ediyor" dedi.

Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP)Başkanı Bülent Forta da Popkomm’un Türkiye’nin uluslararası pazara açılması noktasında ciddi bir fırsat olduğunu söyledi.

Forta, kendi tanıtımını yapamayan, kendi zenginliklerini dünyaya sunamayan bir ülke olarak algılanan Türkiye’nin, bu fuarda kendini sergilemesi, göstermesi açısından da önemli bir fırsat yakaladığını kaydetti. Türkiye’nin müzik endüstrisinin tiraj olarak dünya genelinde 24’üncü, ciro olarak da 26’ncı sırada yer aldığını anlatan Forta, Türkiye’yi uluslararası arenada rekabet edebilir, tüm dünya insanlarına Türk müziğini dinletir bir yere taşıyana kadar çalışacaklarını söyledi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Ali Rıza Binboğa da kardeş ülke olarak Berlin’de Türkiye’nin müzik renklerinin sunulacağı festivalin çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye’de ilk defa sanata ve kültüre bu kadar yakından bakan ve bir şeyler yapmaya çalışan Kültür Bakanı’nın görev yaptığını ifade eden Binboğa,Türkiye’nin Berlin’deki fuara katılması için desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a teşekkür etti.

Türk besteci ve yorumcuların dünyadaki hiçbir besteci ve yorumcudan aşağı olmadığını vurgulayan Binboğa, Türk besteci ve yorumcularını dünyaya açmanın, meslek birliklerinin ödevi olduğunu kaydetti.

Festivalde Türkiye’yi temsil edecek sanatçılardan Deniz Seki de bu kadar özel bir festivalde kendi müziğiyle yer alacağı için ülkesi ve kendi adına gurur duyduğunu söyledi.