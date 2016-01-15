Radyo Eksen Dj'leri David Bowie için çalıyor

Klasikleşen Radyo Eksen ve Babylon buluşmalarında Radyo Eksen DJ’leri; Gülşah Güray, Güven Yıldız ve Gülşah Turgut 16 Ocak Cumartesi akşamı efsanevi müzisyen David Bowie için setin başına geçiyor. Babylon’da gerçekleşecek Radyo Eksen Partisi’nde Bowie’nin şarkılarına indie, ska, alternatif, punk ve klasik rock eşlik ediyor.

Babylon konser biletleri biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve Babylon Bomonti Gişesi’nden satın alınabiliyor.