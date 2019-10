Radyo Eksen'den müthiş festival: ‘Eksen On Fair’

2007 ve 2008 yıllarında Helldorado, Kultur Shock, Devotchka ve The Gutter Twins konserlerini düzenleyen Radyo Eksen, ilk kez bir festival için kolları sıvadı. İstanbul, 15 Eylül 2012 Cumartesi günü Maçka Küçükçiftlik Park’ta yeni alternatif festivaline kavuşuyor.

Eksen on Fair’de kimler sahne alıyor?

2010 NME en iyi yeni grup ödülünün sahibi, 2012 Londra Olimpiyatları Kapanış Seramonisi’nde efsane topluluk Blur’le beraber sahne alan Bombay Bicycle Club, 40 yıllık kariyerlerinde 23 top 40 single’ı ve 17 top 40 albümü bulunan, Radyo Eksen’in ilk gününden beri playlist’inde ayrı bir yeri olan The Stranglers, 90’lı yılların en önemli indie rock gruplarından, 2011’de yeniden birleşmelerinin ardından Radyo Eksen’de en çok istek alan gruplardan Space.

DJ set’ler ayrı bir alem!

Radyo Eksen DJ'lerinin yanı sıra Belle & Sebastian Dj Set, Babyshambles-Libertines ortaklığı olan London Guns ve daha fazlası tüm gün sürecek etkinlikte dinlenebilecek.

Eksen On Fair’de iyi müziğin yanısıra, bit pazarında dövmeci, giysici, kitapçı, plakçı da bulunuyor.

Garanti, Avea ve CNBC-e’nin desteğiyle, Nea’nın organizasyonuyla gerçekleşecek Eksen on Fair’in biletleri satışta!

Bombay Bicycle Club

2012 Olimpiyatları’nın kapanışında, Britpop efsanesi Blur’den önce sahne alan Bombay Bicycle Club, 15 yaşından beri birlikte müzik yapan 4 Londralı genç tarafından kuruldu. İlk albümleri; Arctic Monkeys, Editors ve Adele gibi isimlerin prodüktörlüğünü de üstlenen Jim Abiss tarafından yapılan Bombay Bicycle Club, 2010 yılında NME ödüllerinde en iyi grup ünvanını aldı. Topluluk, mükemmel olarak nitelendirilen sahne performansları ve 2011 çıkışlı son stüdyo albümleri “A Different Kind of Fix” ile tüm dünyada büyük başarı yakaladı.

The Stranglers

Punk rock sound'unun en uzun soluklu grubu The Stranglers, 1970’lerin ilk yıllarında The Guildford Stranglers adıyla kuruldu. Punk müziğin tüm evrelerine tanıklık eden The Stranglers kimi zaman The Doors’u, kimi zaman Television’u andıran müzikleri ile kendi kimliklerini oluşturdu. “Golden Brown” gibi efsaneleşmiş bir klasiğe imza atan topluluk kendisinden sonra gelen bir çok genç yeteneğe de ilham kaynağı olmuştur.

Space

Müziklerinde Tarantino filmlerinden ve Loony Tunes çizgi karakterlerinden ilham aldıklarını ifade eden Space, 60’larda Amerika’yı esir alan İngiliz topluluk The Kinks ve The Who gibi isimlerden etkiler taşıyor. 4 albüm yayınlayan ve 90’ların önemli indie rock isimlerinden biri olan Space, “Begin Again” ve “Neighbourhood” parçaları ile Radyo Eksen’de de en çok istek alan gruplardan biri.

Belle & Sebastian Dj Set - (İskoçya)

Ünlü İskoç topluluk Belle & Sebastian, bir üniversite projesi olarak kurulmuş, kazandığı birçok prestijli adaylığa 1999 yılında aldığı “Best Newcomer British Award” ödülünü de eklemiştir. Grubun resmi DJ’i de olan kurucularından klavyeci Chris Geddes, davulcu Richard Colburn ile 60’lar ve elektro arasında geçişler yaparak Benicassim ve ATP gibi festivallerde sahne almıştır.

London Guns - (UK)

London Guns iki indie devini bir araya getiriyor. The Libertines davulcusu Gary Powell, Babyshambles davulcusu Adam Ficek’le güçlerini birleştirme kararı alıp DJ setinin başına geçiyor. Bu birlikten kuvvet doğuyor. Eski dans hitleri, indie ve elektro setlerle birlikte yeniden doğuyor.

Neyse

Selim Kırılmaz (vokal, bas gitar), Deniz Ünlü (davul) ve Melih Balta (gitar, geri vokal) birlikteliğinden oluşan Neyse’nin grupla aynı ismi taşıyan ilk albümleri Ekim 2011’de Babajim Records tarafından yayımlandı. Birbirlerine bıraktıkları hareket alanlarından söz hakkına kadar ekip ruhu taşıyan ve hayatı paylaşan üç yakın arkadaştan oluşan Neyse, tavizsiz bir sertlikle örülmüş kibar melodileriyle sadece insana güven veren sağlam bir sound topluluğu değil, aynı zamanda ciddiye alınması gereken bir söz-beste topluluğu. Grubun müziğinin sağlam tınısına, ihtiras taşımayan, adaletsizliğe, eşitsizliğe, haksızlığa karşı duyulan bir hırs eşlik ediyor; şarkılarında, ciddi bir modern tüketim toplumu ve yabancılaşma eleştirisi kulağa çarpıyor.

