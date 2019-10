“Ramazanda Caz”a bekliyoruz!

“Ramazanda Caz”, toplumsal barışın, her şeyden önce aynı kültür ürünlerini paylaşmakla kurulduğunu hatırlatacak.

‘Ramazanda Caz’, Topkapı Sarayı’nın I. Avlusu’nun büyülü atmosferinde ve İstanbul’un en çok sevilen açıkhava mekanlarından Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde düzenlenecek sekiz konserden oluşuyor. Festival, dünyaca ünlü Müslüman caz sanatçıları Ahmad Jamal, Anouar Brahem, Abdullah Ibrahim ve Dhafer Youssef’i ağırlayacak. Etkinlikte Türkiye’den de sevilen cazcılar İlhan Erşahin ve Aydın Esen sahneye çıkacak. Esen festivalde, Ramazan temalı ‘Aydın Esen Plays for Ramadan’ başlıklı özel programını seslendirecek. İstanbullu cazseverlerin gayet iyi tanıdıkları bu sanatçılar, bu kez geniş katılımlı konserlerle, her kesimden izleyiciye ve belki de geleceğin cazseverlerine seslenecekler.

Festival kapsamında cazın yanı sıra Dede Efendi de yer alıyor. Günümüzün en iyi eski Türk Müziği yorumcularından Münip Utandı’nın Dede Efendi Ensemble ile Arkeoloji Müzesinde vereceği konser, klasik Türk musikisi meraklıları için az bulunur bir fırsat olacak.

Festivalin son konserindeyse Kudsi Erguner ve topluluğu sahneye çıkacak. ‘Islam Blues’ başlıklı bu konser, farklı müzik formları arasında çalışan sanatçıların dünya kültürüne katkılarını ortaya koymayı hedefleyen ‘Ramazanda Caz’ın son noktası olacak.

2010 Ajansı’nın desteğiyle, ‘Ramazan İstanbul’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Ramazanda Caz”la, Ramazan’ın ve müziğin tadını çıkaralım.

Festivalin her konserinde dileyenler için ücretli catering servisi iftar saatinde başlayacaktır.

RAMAZANDA CAZ KONSERLERİ:

(Jazz in Ramadan)

14 Ağustos Cumartesi: Anouar Brahem Quartet / Arkeoloji Müzesi

17 Ağustos Salı: Ahmad Jamal Quartet / Topkapı Sarayı

18 Ağustos Çarşamba: Dhafer Youssef Quartet / Arkeoloji Müzesi

20 Ağustos Cuma: Dede Efendi Ensemble – Münip Utandı / Arkeoloji Müzesi

21 Ağustos Cumartesi: İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions / Arkeoloji Müzesi

24 Ağustos Salı: Abdullah Ibrahim Trio / Topkapı Sarayı

26 Ağustos Perşembe: Aydın Esen Group / Arkeoloji Müzesi

(Aydın Esen Plays For Ramadan)

31 Ağustos Salı: Kudsi Erguner Ensemble ‘Islam Blues’ / Topkapı Sarayı

Anouar Brahem

Anouar Brahem / Enver İbrahim Tunus’un Medine’sinde, akla, müziğini kendisinin yaptığı “Terasların Çocuğu” filmini getiren Halfaouine’de doğdu. Gravürcü ve baskıcı müzik âşığı babasının teşvikiyle, on yaşında konservatuvarda ud çalışmaya, Üstat Ali Sriti’den ders almaya başladı. On beş yaşındayken yerel gruplarla çalıyordu. On sekizine gelince kendini tamamen müziğe adadı. Ali Sriti ona dört yıl her gün evinde Arap klasik müziğinin sırlarını usta/çırak ilişkisi içinde öğretti. Brahem, zamanla başka müzikleri de dinlemeye başladı. Akdeniz, İran, Hint müzikleri ile caz arasındaki bağı keşfetti.

Ülkesi Tunus’un en iyi müzisyenlerinden Anouar Brahem, kendini eğlendirme amacı güden müziğin hâkim olduğu çevrenin hep dışında tuttu. Sadece düğünlerde çalmak ya da udun şarkıcılara eşlik eden bir enstrüman muamelesi gördüğü gruplara katılmak istemiyordu. Kendine, müziğine ve çalgısına güvendi, enstrümantal solo ud konserleri vermeye, kendi bestelerini yapmaya başladı. 1981’de yeni deneyimler peşinde Paris’e gitti, dört yıl kaldı. Burada bestelediği film ve tiyatro müziklere Maurice Béjart için yaptığı müzik de dahil. 1985’te Tunus’a döndü. Kartaca Festivali’nde “Liqua 85” için biraraya getirdiği seçkin Tunuslu ve Türk müzisyenler ile Fransız cazcılar arasında Erköse Kardeşler de vardı. İki yıl L'Ensemble Musical de la Ville de Tunis’i yönettikten sonra 1990’da ayrıldı ve ECM’nin yapımcı ve kurucusu Manfred Eicher ile tanıştı, ilk albümü "Barzakh / Berzah" 1991’de çıktı. İkinci albümü "Conte De L'incroyable Amour"da (1992) gene Barbaros Erköse ile Kudsi Erguner çalıyordu. Şaşırtıcı, atipik ve son derece kişisel son albümü, “The Astounding Eyes of Rita”dır.